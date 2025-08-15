URD sin fútbol este fin de semana – Se completan encuentros de menores y postergados

EL DOMINGO 17, NO HABRA FECHA DE PRIMERA NI RESERVA
En la reunión del Consejo Directivo del pasado lunes, se resolvió en forma unánime entre los clubes que estaban representados, darle prioridad al torneo de inferiores, en particular a las jornadas de los sábados, que ya sufrieron 5 suspensiones más por lluvias que los partidos del domingo y a la selección que juega la Final Provincial, por lo que este fin de semana largo del 15, 16 y 17 de Agosto no habrá fecha completa de 1ra y Reserva. Si de las categorías menores viernes y domingo y partidos postergados.
