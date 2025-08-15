URD sin fútbol este fin de semana – Se completan encuentros de menores y postergados

En la reunión del Consejo Directivo del pasado lunes, se resolvió en forma unánime entre los clubes que estaban representados, darle prioridad al torneo de inferiores, en particular a las jornadas de los sábados, que ya sufrieron 5 suspensiones más por lluvias que los partidos del domingo y a la selección que juega la Final Provincial, por lo que este fin de semana largo del 15, 16 y 17 de Agosto no habrá fecha completa de 1ra y Reserva. Si de las categorías menores viernes y domingo y partidos postergados.