URD – Gimnasia se quedó con el Apertura de 1era división

GIMNASIA Y ESGRIMA SE QUEDÓ CON EL APERTURA

Al empatar 1 a 1 ante Velense, Gimnasia y Esgrima se quedó con el título de campeón del Torneo Apertura y se aseguró un lugar en la final del Año.

Ante una muy buena concurrencia, en el estadio Gral. San Martín, los de Tato Río, lograron una igualdad que les permitió mantener la punta del Torneo Apertura.

Antes del encuentro, el equipo de la Primera Femenino de Gimnasia y Esgrima también recibió su copa como Campeonas del Torneo Apertura.

La programación no pudo jugarse por completo debido a la lluvia.