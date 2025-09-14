URD – Ganó Defensores, empató Atlético y perdió Sarmiento / Estrada juega el martes

En una tarde soleada y con muchas polémicas se disputó parcialmente la 2da fecha del hexagonal de Primera A, y se inició la segunda parte del Torneo de la B.

Defensores en su visita a Excursionista consiguió una importante victoria con un gol convertido por Gastón Olavarrieta. Hubo varios incidentes y expulsados con un flojo arbitraje, que motivó la intervención de la policía en varias ocasiones.

El elenco de Tati Aguiar debió postergar su partido inaugural de la segunda parte del año en la «B», ya que debe enfrentar a Botafogo de Rauch, que este fin de semana desarrollaba su fiesta del Ave de Raza 2025.

Por su parte Sarmiento, no pudo igualar a Juarense que se llevó el triunfo de local por 1 a 0. Del Giorgio de penal, polémico, le dio la victoria al equipo local y si bien tuvo chances, el rojinegro terminó perdiendo nuevamente.

Atlético que venía de empatar de local en el municipal ante Velense, arrancó perdiendo ante Independiente de Tandil acá con un gol de Lucas Porta, gran figura, pero ante un penal que le convirtieron a Thiago Sutil que cumplía años, logró cambiarlo por gol Mateo Gourriet. Fueron expulsados Cadona en la visita y Mariano Montalivet en el local.