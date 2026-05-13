URD 2026 – Así están las posiciones en la Primera división A y B

¡ASÍ ESTÁN LAS POSICIONES!
Disputadas ya 7 fechas del torneo en las categorías Primera y Reserva A y B, así se encuentran las tablas de posiciones.
En Primera A, la lucha por la punta está al rojo vivo.
Los equipos ubicados, en la tabla anual, en los puestos 11 y 12 descenderán de categoría. Mientras que el 10° deberá disputar la promoción.
En Primera B, el ganador del Torneo Apertura (26 fechas) logrará el primer ascenso, mientras que el segundo lo obtendrá el que sume más puntos entre el apertura y el hexagonal.
Los clasificados al play off definirán quien juega la promoción.
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