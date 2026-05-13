URD 2026 – Así están las posiciones en la Primera división A y B

13 mayo, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA, destacados 0
¡ASÍ ESTÁN LAS POSICIONES!
Disputadas ya 7 fechas del torneo en las categorías Primera y Reserva A y B, así se encuentran las tablas de posiciones.
👉 En Primera A, la lucha por la punta está al rojo vivo.
🔻 Los equipos ubicados, en la tabla anual, en los puestos 11 y 12 descenderán de categoría. Mientras que el 10° deberá disputar la promoción.
👉 En Primera B, el ganador del Torneo Apertura (26 fechas) logrará el primer ascenso, mientras que el segundo lo obtendrá el que sume más puntos entre el apertura y el hexagonal.
◽️Los clasificados al play off definirán quien juega la promoción.

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