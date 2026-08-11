Unión de Argentina con EE.UU – Una historia que cumple 30 años, y se celebrará en Maipú

Este año se cumplen 30 años de una travesía extraordinaria: aquella que emprendieron los jinetes Héctor Dahur y Hugo Gassioles, uniendo a caballo la Argentina con los Estados Unidos.

Una enorme aventura que también tiene una parte de su historia profundamente ligada a Maipú.

Lucero, Nahuel, Argentino, Pampero y Maipú fueron los caballos de la familia Barbieri que formaron parte de aquella travesía. Cada uno tuvo su propia historia y dejó su huella en el camino. Lucero y Nahuel fueron quienes finalmente llegaron a Estados Unidos, completando una experiencia extraordinaria que, tres décadas después, queremos volver a poner en valor.

Por eso nos reunimos con la familia Barbieri para comenzar a construir juntos un proyecto cultural que, durante los próximos meses, nos permitirá recuperar y compartir la historia de estos caballos, de la familia y de aquella travesía de la que fueron protagonistas.

Habrá distintas propuestas y encuentros que iremos dando a conocer a medida que avancemos.

Porque hay historias que forman parte de la identidad de nuestros pueblos y merecen ser contadas.

Esta también es parte de la historia de Maipú.

N. de la R; fuente Municipalidad de Maipú.