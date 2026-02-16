Una vecina de Rauch ganó el premio mayor de $35 millones en el festival de Olavarría

Durante la jornada de cierre de la 22ª edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría, se llevó a cabo el esperado sorteo de la rifa oficial, uno de los momentos más destacados del evento. Con la presencia de un escribano público, se conocieron los ganadores de los importantes premios en juego.

En esta oportunidad, el primer premio, de 35 millones de pesos, quedó en manos de una vecina de Rauch, Norma Lagomarsino, quien se convirtió en la gran ganadora de la edición 2026. Además, de los nueve premios restantes, siete fueron para vecinos de Olavarría, consolidando una fuerte presencia local entre los beneficiados.

El sorteo final representa uno de los pilares fundamentales del festival, ya que la venta de rifas permite sostener y fortalecer este evento de proyección nacional, que convoca año tras año a miles de personas de toda la región.

Los ganadores pertenecen tanto a Olavarría como a otras localidades vecinas, como Azul y Laprida, reflejando el alcance regional de la propuesta.

Listado oficial de ganadores

El sorteo se realizó en el escenario mayor del festival, arrojando los siguientes resultados:

1° Premio ($35.000.000): Norma Lagomarsino (Rauch)

2° Premio ($15.000.000): Fernando Giunta (Olavarría)

3° Premio ($10.000.000): Zipping – Ditz (Olavarría)

4° Premio ($5.000.000): Sandra Vivas (Olavarría)

5° Premio ($3.000.000): Fernando Sutil (Azul)

6° Premio ($2.000.000): Agustina Pelahy (Olavarría)

7° Premio ($2.000.000): Andrea Cardozo (Olavarría)

8° Premio ($2.000.000): Liliana Cerioni (Olavarría)

9° Premio ($2.000.000): Mario Sthul (Laprida)

10° Premio ($2.000.000): Débora Vivas (Olavarría)

Desde la organización destacaron el acompañamiento del público y remarcaron que la rifa continúa siendo una herramienta clave para garantizar la continuidad y el crecimiento del festival en futuras ediciones.

N. de la R; fuente La Nueva Verdad de Rauch – Alejandro Izquierdo.