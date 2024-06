Una vecina de Ayacucho fue víctima de una estafa millonaria

Nuestra convecina Paula Moro fue víctima de una estafa millonaria. El hecho que se suma a una serie de ilícitos concretados y un gran número de intentos, ocurrió en las últimas horas cuando la damnificada compartió en sus redes sociales lo que le había sucedido.

“Quiero contarles, para que estén alertas que el lunes fui víctima de una estafa millonaria. Con excusas de una compra que alguien había realizado en mi nombre, me fueron guiando hasta que, mediante engaños, lograron que solicitase un crédito de varios millones y que comenzaron a utilizar de inmediato” contó en un posteo en redes sociales.

“Por favor, no atiendan llamadas a números que no tienen entre sus contactos. Y ante cualquier duda, denuncien. No me envíen dinero. Todas mis cuentas han sido bloqueadas por seguridad. Compartan a todos sus conocidos. Cuidadosos por favor” alertó la mujer.