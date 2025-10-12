Una persona fallecida en un impactante siniestro vial en ruta 226

Fue entra Azul y Olavarría, en sentido a nuestra ciudad. Se presume que un camión impactó por alcance a un tractor.

Este viernes por la tarde, un hombre murió en un impresionante siniestro vial en ruta 226 a la altura del kilómetro 265.

Según se logró saber oficialmente, un camión impactó contra un tractor por alcance en la autovía. Por la violencia del choque, el conductor del tractor falleció en el lugar.

Tras el hecho, servicios de emergencia se trasladaron al lugar de forma urgente, entre ellas dos dotaciones de bomberos de nuestra ciudad: una de Hinojo y otra del Cuartel Central de Olavarría.

También trabajaron personal vial del peaje, además de efectivos policiales y servicios de salud. Además, trabajó personal de Policía Científica.

La autovía quedó parcialmente cortada en sentido a Olavarría, lo que generó importantes demoras a la hora de transitar por la zona.

N. de la R; fuente Central de Noticias –