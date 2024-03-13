Una oportunidad para aprovechar…»Autos Oscar» cuenta para vos con esta VW Amarok TD 4×2 modelo 2016

13 marzo, 2024 Pablo Tusq Campo, campo DIA, destacados 0

VOLKSWAGEN AMAROK

20 td 4×2 Dc Trendline At

Tipo: Usado

Km: 207000

Formas de pago: Contado, Cheques

Año: 2016

Combustible: Diesel

Ubicación: Ayacucho

DOBLE AIRBAG – ABS – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – CONTROL DE ESTABILIDAD – COMPUTADORA DE ABORDO –
AIRE ACONDIONADO – ESPEJOS ELECTRICOS – ASIENTO DE CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIAD – CIERRE CENTRALIZADO – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – TAPIZADOS DE TELA – LLANTAS DE ALEACION R17 – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASERO –
DIRECCION HIDRAULICA – FAROS ANTINIEBLAS DELANETEROS – GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES

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