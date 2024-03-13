VOLKSWAGEN AMAROK
20 td 4×2 Dc Trendline At
Tipo: Usado
Km: 207000
Formas de pago: Contado, Cheques
Año: 2016
Combustible: Diesel
Ubicación: Ayacucho
DOBLE AIRBAG – ABS – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – CONTROL DE ESTABILIDAD – COMPUTADORA DE ABORDO –
AIRE ACONDIONADO – ESPEJOS ELECTRICOS – ASIENTO DE CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIAD – CIERRE CENTRALIZADO – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – TAPIZADOS DE TELA – LLANTAS DE ALEACION R17 – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASERO –
DIRECCION HIDRAULICA – FAROS ANTINIEBLAS DELANETEROS – GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
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