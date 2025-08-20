Una camioneta se despistó en la Ruta 74

Un siniestro vial se registró alrededor de las 7 de este martes en el kilómetro 194 de la Ruta Provincial 74, donde una camioneta Ford Ranger protagonizó un despiste sin consecuencias de gravedad para sus ocupantes.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado —una Ford Ranger, dominio NVR 923— era conducido por Mario Listorti, de 76 años y oriundo de Mar de Ajó, quien viajaba acompañado por Mateo Listorti, de 24 años y domiciliado en San Fernando.

Por motivos que se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado, que terminó fuera de la cinta asfáltica. Afortunadamente, tanto el conductor como su acompañante resultaron sin lesiones de gravedad, siendo asistidos en el lugar por personal de emergencias, y trasladados por el SAME al Hospital Municipal Ramón Santamarina.

Trabajaron en el lugar efectivos de la Policía Vial y Bomberos.

N. de la R; fuente ABC HOY Tandil.