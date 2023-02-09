Una belleza…En Autos Oscar, te espera esta excelente Toyota Hilux L/16 2.8 Dc 4×4 Tdi Srx Aut modelo 2019

9 febrero, 2023 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0
TOYOTA HILUX

L/16 2.8 Dc 4×4 Tdi Srx Aut

Tipo: Usado

Km: 76000

Formas de pago: Contado, Financiación, Permuta

Año: 2019

Combustible: Diesel

Ubicación: Ayacucho

U$S 39.000.-

Toyota Hilux L/16 2.8 Dc 4X4 Tdi Srx 2019 con 76000 km.

DOBLE AIRBAGS FRONTALES – AIRBAGS RODILLA CONDUCTOR – AIRBAGS LATERALES Y DE CORTINA X2 – ABS CON EBD – ASISTENTE DE FRENADO DE EMERGENCIA – LUCES DE FRENADO DE EMERGENCIA – SISTEMA DE ENCENDIDO POR BOTON – SELECTRO ELECTRONICO DE TRACCION 4X4 CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS – CONTROL DE ESTABILIDAD – CONTROL DE BALANCEO DE TRAILER – CONTROL DE TRACCION – CONTROL DE TRACCION ACTIVO – INMOVILIZADOR DE MOTOR – ALARMA ANTIRROBO – BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO – ASISTENTE DE ARRANQUE Y DESCENSO EN PENDIENTE – AIRE ACONDIONADO – CLIMATIZADOR AUTOMATICO DIGITAL CON SALIDA DE AIRE A PLAZAS TRASERAS – ESPEJOS EXTERIORES CROMADO ELECTRICAMENTE RETRACTILES CON DESEMPAÑADOR LUZ DE GIRO INCORPORADA REGULACION ELECTRICA – DIRECCION ELECTRICA – FAROS ANTINIEBLAS DELANTEROS Y TRASEROS – MANIJAS Y MOLDURAS CROMADAS
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES

Listo para transferir

Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación de hasta un 50%

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