Una belleza…En Autos Oscar, te espera esta excelente Toyota Hilux L/16 2.8 Dc 4×4 Tdi Srx Aut modelo 2019

L/16 2.8 Dc 4×4 Tdi Srx Aut
Tipo: Usado
Km: 76000
Formas de pago: Contado, Financiación, Permuta
Año: 2019
Combustible: Diesel
Ubicación: Ayacucho
U$S 39.000.-
Toyota Hilux L/16 2.8 Dc 4X4 Tdi Srx 2019 con 76000 km.
DOBLE AIRBAGS FRONTALES – AIRBAGS RODILLA CONDUCTOR – AIRBAGS LATERALES Y DE CORTINA X2 – ABS CON EBD – ASISTENTE DE FRENADO DE EMERGENCIA – LUCES DE FRENADO DE EMERGENCIA – SISTEMA DE ENCENDIDO POR BOTON – SELECTRO ELECTRONICO DE TRACCION 4X4 CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS – CONTROL DE ESTABILIDAD – CONTROL DE BALANCEO DE TRAILER – CONTROL DE TRACCION – CONTROL DE TRACCION ACTIVO – INMOVILIZADOR DE MOTOR – ALARMA ANTIRROBO – BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO – ASISTENTE DE ARRANQUE Y DESCENSO EN PENDIENTE – AIRE ACONDIONADO – CLIMATIZADOR AUTOMATICO DIGITAL CON SALIDA DE AIRE A PLAZAS TRASERAS – ESPEJOS EXTERIORES CROMADO ELECTRICAMENTE RETRACTILES CON DESEMPAÑADOR LUZ DE GIRO INCORPORADA REGULACION ELECTRICA – DIRECCION ELECTRICA – FAROS ANTINIEBLAS DELANTEROS Y TRASEROS – MANIJAS Y MOLDURAS CROMADAS
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación de hasta un 50%
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs Y de 16:00 a 20hs sábados de 8:30 a 13hs
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