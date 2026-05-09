Un médico mendocino desarrolló una app para monitorear a los pacientes con rinosinusitis crónica con poliposis nasal

La Rinosinusitis Crónica con Poliposis Nasal (RSCcPN) es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta la nariz y los senos paranasales. Silenciosa al principio, puede afectar profundamente la calidad de vida con síntomas como pérdida del olfato, alteraciones del sueño, cefaleas persistentes y, en los casos más graves, dependencia de tratamientos invasivos. «En Argentina, el diagnóstico suele llegar tarde. La fragmentación del sistema de salud hace que los pacientes pasen meses —a veces años— sin un seguimiento adecuado«, explica Eduardo Figueroa, (MN 153869) -Otorrinolaringólogo del Hospital Español de Mendoza y especialista en Rinología- que desarrolló Sinus Track, una aplicación médica que integra monitoreo continuo, visualización de datos e inteligencia artificial que optimiza el tratamiento de esta enfermedad en el país.

En el marco del Día Mundial de la Rinosinusitis Crónica con Poliposis Nasal, es importante visibilizar esta enfermedad que aún permanece poco conocida en la población general. La RSCcPN afecta entre el 5 y el 12% de la población mundial y se caracteriza por la presencia de pólipos nasales —producto de la inflamación crónica de la mucosa— que se desarrollan en alrededor del 25% de los pacientes con Rinosinusitis Crónica. Sus síntomas incluyen obstrucción nasal, goteo, presión facial y, en el 60 al 80% de los casos, pérdida parcial o total del olfato, lo que afecta la percepción del sabor, la calidad del sueño y la autoestima de quienes la padecen.

Estudios internacionales demuestran que el impacto de esta enfermedad en la calidad de vida global es comparable al de otras enfermedades crónicas como la EPOC, la diabetes o la enfermedad de Parkinson. Muchos pacientes, además, conviven con asma, ya que ambas condiciones comparten mecanismos inflamatorios comunes -hasta en un 60% de los casos- lo que genera una mayor carga sintomática y peor calidad de vida. «La visita al médico frente a la presencia de estos síntomas es esencial para evitar el deterioro progresivo«, subraya el especialista.

Desarrollada en 2024, y con un foco específico para médicos, Sinus Track centraliza todos los datos clínicos del paciente con RSCcPN, entre ellos, los síntomas, la calidad del olfato, el impacto en el sueño y otras variables relevantes. A través de un algoritmo de inteligencia artificial, la herramienta determina si el paciente está controlado, parcialmente controlado o no controlado, y visualiza los síntomas de forma gráfica para facilitar la toma de decisiones médicas.

«La fragmentación del sistema de salud hace que la información del paciente se pierda cada vez que cambia de especialista. Sinus Track permite que todo quede centralizado y disponible para que el médico pueda hacer un seguimiento verdaderamente personalizado«, explica Figueroa. La aplicación ya cuenta con más de 60 médicos usuarios en Argentina, está registrada ante la ANMAT y cumple con la Ley de Protección de Datos mediante una base de datos encriptada.

Como complemento a Sinus Track, el médico mendocino lidera Sinus Watch, el primer estudio epidemiológico nacional sobre el impacto de la RSCcPN en pacientes argentinos. «No existe información local sobre cómo viven esta enfermedad los pacientes de nuestro país. Con Sinus Watch queremos generar ese dato, que es fundamental para diseñar mejores políticas de salud«, señala el especialista. Los resultados se esperan entre mayo y junio de 2026.

Uno de los principales obstáculos en el diagnóstico de la RSCcPN es que los pacientes tienden a normalizar síntomas como la nariz tapada, el olfato disminuido o el mal descanso, que se asumen como algo cotidiano. «Si hay dificultades para dormir o para respirar normalmente, hay que acudir al especialista. No hay que dejarse estar«, recomienda Figueroa. La buena noticia es que hoy existen nuevas terapias innovadoras que les permiten a los pacientes mejorar sus síntomas y, por ende, su calidad de vida.

En el Día Mundial de la RSCcPN, se pone el foco en la calidad de vida y en la importancia de actuar a tiempo. La congestión persistente, la pérdida del olfato o los problemas para dormir pueden ser señales de alerta. Reconocerlos y consultar con un especialista es el primer paso para un diagnóstico oportuno y un abordaje adecuado de la enfermedad.

Referencias:

Fokkens WJ, et al. Rhinology. 2020;58(Suppl S29):1–464. Bachert C, et al. J Allergy Clin Immunol. 2018;141:1543–1551. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/anaemia Guía Rino Arg 2024.

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N. de la R; fuente Infomedia.