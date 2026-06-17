Un impactante siniestro vial se registró en la Ruta Provincial 51, a la altura del paraje San Jacinto

El hecho ocurrió alrededor de las 11 y fue protagonizado por un camión de Olavarría y una formación de la empresa ferroviaria Ferrosur Roca que se dirigía hacia la planta de Cementos Avellaneda. Según las primeras informaciones, el conductor del transporte de carga habría sido encandilado por el sol y no advirtió el avance del tren al cruzar las vías.