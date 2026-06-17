Un impactante siniestro vial se registró en la Ruta Provincial 51, a la altura del paraje San Jacinto

Un impactante siniestro vial se registró este lunes por la mañana en el paso a nivel ferroviario de la Ruta Provincial 51, a la altura del paraje San Jacinto, frente a la ex fábrica Losa.
El hecho ocurrió alrededor de las 11 y fue protagonizado por un camión de Olavarría y una formación de la empresa ferroviaria Ferrosur Roca que se dirigía hacia la planta de Cementos Avellaneda. Según las primeras informaciones, el conductor del transporte de carga habría sido encandilado por el sol y no advirtió el avance del tren al cruzar las vías.
Como consecuencia del impacto, el camión fue embestido y arrastrado hacia la banquina lindera a la ruta.
A pesar de la violencia del choque, tanto el chofer como el personal ferroviario resultaron ilesos.
El tránsito permaneció completamente interrumpido durante unos 30 minutos debido a que la formación ferroviaria quedó atravesada sobre la calzada. Luego de las tareas de despeje, la circulación se restableció de manera asistida.
En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría de Loma Negra, mientras se aguardaba la llegada de una grúa para retirar el camión y normalizar totalmente el tránsito.
Vecinos y usuarios habituales de la ruta volvieron a señalar el deterioro del asfalto en ese sector, un reclamo que lleva años sin respuesta.
N. de la R; fuente En Línea Noticias – Olavarría.
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