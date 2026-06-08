Un elefante marino rehabilitado fue reintroducido al mar en San Clemente del Tuyú

El animal había sido rescatado a fines de octubre de 2025 en la costa de Villa Gesell por la Fundación Mundo Marino, con la colaboración del Cuerpo de Guardaparques del Ministerio de Ambiente, personal del municipio y efectivos de la Prefectura Naval Argentina.

Al momento del rescate, se trataba de una cría recién nacida que había sido separada de su madre. Debido a su estado de vulnerabilidad, recibió atención veterinaria especializada, alimentación y seguimiento permanente en el Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.

Tras más de siete meses de rehabilitación, el ejemplar alcanzó las condiciones sanitarias y el peso adecuado para regresar a su hábitat natural, concretándose su liberación en las costas bonaerenses.

La ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, destacó: “Cada rescate exitoso demuestra la importancia del trabajo articulado entre el Estado, las organizaciones especializadas y las comunidades locales para proteger nuestra fauna marina. Cuidar la biodiversidad es una política ambiental estratégica que requiere compromiso, conocimiento y presencia en el territorio”.

La Fundación Mundo Marino integra la Red de Rescate, Rehabilitación y Reintroducción de Fauna Marina de la Provincia de Buenos Aires, creada mediante la Resolución N.º 86/2010, cuya Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Ambiente bonaerense. Esta red articula acciones para la conservación y protección de especies marinas que habitan o transitan por las costas provinciales.

Recomendaciones ante la presencia de fauna marina en las playas

Con el objetivo de preservar la salud y el bienestar de los animales y garantizar la seguridad de las personas, el Ministerio recuerda la importancia de:

Mantener una distancia mínima de 30 metros del ejemplar.

No interponerse entre el animal y el mar.

No tocarlo, alimentarlo ni arrojarle agua.

Dar aviso inmediato a las autoridades competentes.

Respetar los perímetros de seguridad establecidos.

No circular con vehículos sobre la playa en zonas donde haya presencia de fauna marina.

Estas acciones son fundamentales para garantizar la conservación de las especies y permitir que los animales continúen su ciclo natural sin interferencias.