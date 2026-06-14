¿Un DOT en Mar del Plata?: cómo será la renovación del Shopping Los Gallegos

Esta semana se dio a conocer la noticia que revolucionó al sector comercial de Mar del Plata y movilizó parte de su historia: se concretó la venta del tradicional Shopping Los Gallegos que pasó a estar en manos del grupo Irsa.

El traspaso implica el desembarco de la compañía a la ciudad, que tiene entre manos un ambicioso proyecto tal como sucedió con otros centros comerciales a cargo de la firma.

La compra del Shopping Los Gallegos se confirmó esta semana.

La empresa fue fundada en 1943 y a lo largo de los años se ha ido transformando, incorporando numerosos paseos comerciales que se conviertieron en emblemas: Alto Palermo, Abasto Shopping, Patio Bullrich, DOT Baires Shopping, Distrito Arcos y Alto Avellaneda, entre otros.

Los antecedentes y adquisiciones de la empresa son más que elocuentes y dan una idea de hacia dónde podría dirigirse la renovación de Los Gallegos. Su compra consta de una operación que contempla inversiones superiores a los u$s20 millones para modernizar el complejo y potenciar su crecimiento.

El traspaso implica el desembarco del Grupo Irsa a la ciudad

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, la proyección de Irsa es hacer una renovación completa del lugar. El plan sería gradual, con la adquisición de nuevas marcas que serían tentadas para sumarse al complejo.

Además, se encararía la modernización de las áreas comunes que desde hacía años no habían sido remodelados, poniendo el foco en propuestas gastronómicas y de entretenimiento de primer nivel.

La empresa que compró Los Gallegos fue fundada en 1943 y a lo largo de los años se ha ido transformando, incorporando numerosos paseos comerciales que se conviertieron en emblemas

En una feroz competencia por los puestos comerciales del centro, la marca buscará aumentar la ocupación de los locales existentes y la ampliación de los espacios. El punto más destacado sería el abordaje del entretenimiento como eje fundamental, ya que los nuevos shoppings y mega centros comerciales aprecian cada vez más las experiencias de los usuarios de este tipo.

La marca buscará aumentar la ocupación de los locales existentes y la ampliación de los espacios.

Actividades vinculadas a eventos serían parte de este pack que promete renovar por completo al histórico Los Gallegos, generando atracción no sólo de turistas sino también de los marplatenses durante todo el año.

N. de la R; fuente 0223 de Mar de Plata.