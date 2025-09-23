Un auto embistió el arco de entrada a la ciudad de América y sus ocupantes quedaron internados

En el auto viajaban dos hombres, ambos de 28 años, oriundos de Fortín Olavarría, embistió el arco de entrada a la ciudad de América, distrito de Rivadavia.

Los ocupantes no revistieron heridas de gravedad, pero estuvieron en observación durante 24 horas.

Según las autoridades, al conductor se le realizó el test de alcoholemia que dio resultado positivo, por lo que el rodado fue secuestrado conforme a lo previsto por la Ley de Tránsito 24.449, quedando alojado como depósito judicial, a disposición tanto del Juzgado de Faltas de Rivadavia como de la UFI interviniente.

Se labraron actuaciones por lesiones culposas y daño. Intervino la UFI N° 6, a cargo del Dr. Fabio Arcomano. El vehículo fue incautado para peritajes.

N. de la R; Fuente y fotos: rivadaviaonline.