Un auto colisionó contra una columna sobre el boulevard

Un fuerte accidente que pudo haber tenido consecuencias mayores se produjo este jueves por la tarde, alrededor de las 17 horas, en Avenida Miguens, a metros de Dindart, cuando un auto que conducía una mujer, realizó una maniobra buscando esquivar a una bicicleta, para terminar sobre el boulevard, luego de haber impactado contra una columna del alumbrado. La conductora resultó ilesa.

Como consecuencia del mismo, fueron convocados los Bomberos Voluntarios a fin de cortar la energía eléctrica del Citroen C3 que terminó visiblemente dañado.

Personal de Tránsito y Policía interrumpieron el paso vehicular.