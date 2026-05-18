Últimas novedades sobre el traspaso del complejo de Punta Mogotes al municipio de General Pueyrredón

Días pasados, las autoridades del Municipio de General Pueyrredón habían sido convocadas formalmente a una reunión en la Ciudad de La Plata, con el objetivo de comenzar el proceso de traspaso del complejo turístico Punta Mogotes a la órbita municipal. Era el primer encuentro entre ambas administraciones para avanzar en un camino de trabajo conjunto que involucra decisiones de fondo y acordar cuestiones de índole prácticas. Sin embargo, las autoridades del municipio decidieron no presentarse.

La convocatoria a la reunión tenía como antecedente la decisión política del Gobernador Axel Kicillof, anunciada públicamente el lunes pasado, de llevar adelante un proceso de traspaso ordenado y con la participación del municipio.

Teniendo en cuenta que los contratos de concesión vigentes vencen entre los meses de junio y septiembre y que el Complejo turístico requiere transformaciones y una visión de futuro que permita potenciarlo para darle a la ciudad un balneario con las condiciones que se merece, se estableció que la transferencia final se perfeccionaría una vez que se completaran las obras necesarias, con el fin de proteger el interés público y asegurar que la inversión realizada se traduzca en beneficio directo para los turistas y los marplatenses.

Por este motivo, por iniciativa del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y con la participación de la Administración Punta Mogotes y del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, se había realizado un concurso de ideas para contar con propuestas innovadoras y sostenibles para la renovación integral del Complejo. El miércoles pasado se entregaron los premios correspondientes a los ganadores de dicho concurso.

El próximo paso es el llamado a licitación pública para llevar adelante las obras. Consideramos indispensable contar con la participación del municipio de General Pueyrredón, para asegurar la transparencia del proceso y porque tenemos la firme convicción de que el traspaso requiere de una visión compartida, seriedad y trabajo en común.

La decisión de ausentarse vuelve responsable a las autoridades del municipio de General Pueyrredón de las posibles consecuencias de esta innecesaria postergación. En este sentido, elegir la vía judicial no es más que un recurso para confrontar, desligarse de las responsabilidades que le corresponden e impedir llegar a soluciones concretas en los plazos necesarios.

Desde la Provincia reiteramos nuestro compromiso con asegurar la continuidad de las fuentes de trabajo y las prestaciones de Punta Mogotes ante la inminencia de la próxima temporada, otorgar certeza legal a los actuales concesionarios, y garantizar una transición ordenada y previsible. Reiteramos nuestro llamado al municipio de General Pueyrredón a formar parte de todas las instancias necesarias hasta completar el traspaso.

Augusto Costa, Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincia de Buenos Aires.