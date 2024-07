Turismo Carretera: La evolución también llegaría a los motores actuales

La evolución del Turismo Carretera no se detiene. Tras la reciente inclusión de carrocerías de nueva generación de Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Toyota Camry y Torino, los directivos de la Asociación Corredores Turismo Carretera están decididos a elevar a la popular categoría a nuevos niveles con un incremento de potencia considerable que llevaría a los motores a superar los 650 caballos.

Si bien en un primer momento se especuló con la posibilidad de importar motores V8, todo a punta a que se mantendrán los legendarios seis cilindros, pero potenciados con 200 caballos extras. En una entrevista reciente en Campeones, Gastón Mazzacane, vicepresidente 1º de la ACTC, reveló detalles sobre los planes futuros de la entidad que regentea su padre Hugo Mazzacane.

“Se trabaja en esa búsqueda y en los diferentes elementos, todo para mejorar y marcar la evolución y renovación de Turismo Carretera. Se evalúan algunas alternativas que no son descabelladas, pero manteniendo el seis cilindros al cual hoy no lo estamos jubilando”, explicó el ex piloto de Fórmula 1 durante el evento lanzamiento de la fecha que el TC realizará el 18 de agosto en Buenos Aires.

El incremento de potencia no es el único cambio en el horizonte. La ACTC también está considerando la implementación de cajas de cambios que se adapten al aumento de poder. Estos cambios no solo buscan mejorar el rendimiento, sino también mantener la seguridad y la competitividad en la pista. La clave está en encontrar un equilibrio entre innovación y tradición, manteniendo el motor de seis cilindros que ha caracterizado al TC durante años.

La transición hacia motores más potentes y cajas de cambios mejoradas no será inmediata. El proyecto se encuentra en fase de evaluación y, según el propio Gastón Mazzacane, se apunta al 2026. Durante este tiempo, el departamento técnico de la ACTC trabajará en afinar los detalles reglamentarios y técnicos necesarios para alcanzar estos objetivos.