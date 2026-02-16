Tragedia en Ruta 88: intentó esquivar un auto que chocó contra un carpincho y atropelló a un puestero

Un hombre de 38 años falleció trágicamente en la noche de ayer tras ser embestido por un automóvil en el kilómetro 65 de la Ruta Provincial 88, en las inmediaciones de la localidad de Bellamar. El siniestro vial, que tuvo como desencadenante la presencia de un animal sobre la calzada, ocurrió aproximadamente a las 22 horas y requirió la inmediata intervención de los servicios de emergencia zonales.

Según la información recopilada por Diario Necochea, la secuencia fatal se inició cuando un rodado marca Fiat, modelo Palio, que circulaba por la mencionada arteria interurbana, impactó de lleno contra un carpincho que se encontraba cruzando el asfalto. Este primer choque generó una situación de extrema peligrosidad en la ruta, alterando la normal circulación de los vehículos que transitaban por el sector en ese horario nocturno.

Ante el estruendo provocado por la colisión inicial, un trabajador rural que se desempeñaba como puestero en una vivienda aledaña se acercó hasta la banquina. El individuo, que posteriormente se convertiría en la única víctima fatal del suceso, había salido de su domicilio con la intención de observar las consecuencias del incidente protagonizado por el primer vehículo y el roedor.

En ese preciso instante, un segundo automóvil, identificado como un Fiat Uno, transitaba por el mismo tramo de la carretera. El conductor de este último coche, al percatarse del obstáculo en su camino e intentar realizar una brusca maniobra evasiva para no embestir los vehículos involucrados en el accidente previo, perdió el control de su unidad y se desvió hacia el sector donde se encontraba el transeúnte.

Como resultado de esta maniobra de esquive, el Fiat Uno atropelló de forma violenta al cuidador del establecimiento cercano. A causa de la extrema gravedad de las heridas sufridas por el impacto directo, el hombre de 38 años perdió la vida.