Tragedia en la Ruta 30: murió una joven tandilense tras el despiste de una motocicleta

Una joven oriunda de Tandil perdió la vida en un fatal accidente motociclístico ocurrido en Ruta 30, a la altura del km 125. Según medios de la zona, el trágico accidente sucedió en las últimas horas cuando el motociclista se despistó en la moto en la que viajaba como acompañante.

Según informó El Eco de Tandil, el siniestro involucró a una motocicleta Siam Nomad 150, dominio A282DQC, que era conducida por Bautista Palacios, de 22 años y domiciliado en Tandil. El joven resultó ileso.

Junto a él viajaba Rocío Susana Paz, de 27 años, también oriunda de Tandil, quien falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el accidente.

De acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar, la motocicleta habría “mordido” la banquina, provocando el despiste y la posterior caída de sus ocupantes. Los investigadores analizan si una mala maniobra o una imprudencia fueron las causas desencadenantes del hecho.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 12, a cargo del doctor Eguzquiza. En tanto, el conductor fue imputado por homicidio culposo. Personal policial trabajó en el lugar para establecer las circunstancias exactas del siniestro.

Fuente: El Eco de Tandil