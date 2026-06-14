Tragedia aérea -Fallecieron cantante y productor Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspi

Una impactante tragedia sacudió a todo el mundo este domingo 14 de Junio. Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo en Río de Janeiro y cayeron sobre un patio de vehículos eléctricos en Recreio dos Bandeirantes, en la zona suroeste de la ciudad, dejando un saldo de seis personas fallecidas y al menos 20 autos incendiados.
La Policía Civil y medios como 0 Globo y CNN confirmaron las identidades de las víctimas. Entre los fallecidos se encuentra el famoso cantante y productor estadounidense de 32 años, Oliver Tree y el popular creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido por millones de seguidores en redes sociales como «Gaspi».
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