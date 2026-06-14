Tragedia aérea -Fallecieron cantante y productor Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspi

Una impactante tragedia sacudió a todo el mundo este domingo 14 de Junio. Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo en Río de Janeiro y cayeron sobre un patio de vehículos eléctricos en Recreio dos Bandeirantes, en la zona suroeste de la ciudad, dejando un saldo de seis personas fallecidas y al menos 20 autos incendiados.