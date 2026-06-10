Trabajos y Proyectos ganadores de la Feria de Ciencias 2026 en Ayacucho

ACTA DE CIERRE FERIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, ARTE, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Ayacucho -REGIÓN 18

Siendo las 15 del día 10 de Junio de 2026, en las instalaciones de La Fiesta Nacional del Ternero, se realiza el acto de cierre de la FERIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, ARTE, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.

Habiéndose presentado 74 proyectos de investigación pertenecientes a los distintos niveles y modalidades de gestión estatal y privada, luego de una jornada de exposición y valoración, se da por finalizada la Feria Distrital.

Luego de realizado el consenso por área y niveles y con acuerdo de la Comisión de valoración y los Coordinadores Regionales, teniendo en cuenta la representatividad de los niveles, modalidades, áreas y gestión, los siguientes proyectos representaran al distrito en la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología a desarrollarse en la ciudad de Dolores el día 13 de Agosto.

Título del proyecto Área Nivel Institución Pictoreamos la ciudad ANSyT Inicial Jardín 903 Instalamos los centros de datos de IA. ¿oportunidad o riesgo? Derecho y ciudadanía Secundaria Colegio Nuestra Sra del Buen Consejo Biometría en la escuela Cs Naturales secundaria EESN° 9 Galantina Vienesa Emprendedorismo secundaria EESAN°1 Robótica todo terreno Ed tecnologica primaria EPN°26 Las redes sociales: un desafío Cs Sociales Primaria EPN°47 El arte como herramienta para la protección de especies autóctonas Arte secundaria EESN°7 5S en acción Ing y Tecn secundaria EESTN°1 Atado con tiento PdL secundaria EESN°3 ¿Todos aprendemos de la misma manera? PdL primaria EEEN°501 El desafio de los sentidos Ed.Fisica primaria EPN°6 ¿Mucha o poca? El dilema del agua Sociales primaria EPN°12

N. de la R; agradecemos a Ana Houcuripe, coordinadora regional de @ACTE región 18.