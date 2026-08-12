Trabajos ganadores de la Feria de Ciencias en Ayacucho, que competirán este jueves 13 de Agosto

ACTA DE CIERRE FERIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, ARTE, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
Ayacucho -REGIÓN 18
Siendo las 15 del día 10 de Junio de 2026, en las instalaciones de La Fiesta Nacional del Ternero, se realiza el acto de cierre de la FERIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, ARTE, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.
Habiéndose presentado 74 proyectos de investigación pertenecientes a los distintos niveles y modalidades de gestión estatal y privada, luego de una jornada de exposición y valoración, se da por finalizada la Feria Distrital.
Luego de realizado el consenso por área y niveles y con acuerdo de la Comisión de valoración y los Coordinadores Regionales, teniendo en cuenta la representatividad de los niveles, modalidades, áreas y gestión, los siguientes proyectos representaran al distrito en la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología a desarrollarse en la ciudad de Dolores este jueves 13 de Agosto.
|Título del proyecto
|Área
|Nivel
|Institución
|Pictoreamos la ciudad
|ANSyT
|Inicial
|Jardín 903
|Instalamos los centros de datos de IA. ¿oportunidad o riesgo?
|Derecho y ciudadanía
|Secundaria
|Colegio Nuestra Sra del Buen Consejo
|Biometría en la escuela
|Cs Naturales
|secundaria
|EESN° 9
|Galantina Vienesa
|Emprendedorismo
|secundaria
|EESAN°1
|Robótica todo terreno
|Ed tecnologica
|primaria
|EPN°26
|Las redes sociales: un desafío
|Cs Sociales
|Primaria
|EPN°47
|El arte como herramienta para la protección de especies autóctonas
|Arte
|secundaria
|EESN°7
|5S en acción
|Ing y Tecn
|secundaria
|EESTN°1
|Atado con tiento
|PdL
|secundaria
|EESN°3
|¿Todos aprendemos de la misma manera?
|PdL
|primaria
|EEEN°501
|El desafio de los sentidos
|Ed.Fisica
|primaria
|EPN°6
|¿Mucha o poca? El dilema del agua
|Sociales
|primaria
|EPN°12
N. de la R; agradecemos a Ana Houcuripe, coordinadora regional de @ACTE región 18.
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