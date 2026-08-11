Todo listo…Se viene la 27ma Fiesta «Al Trabajador de Mi Pueblo» / Este sábado 15 y domingo 16-8

Desde la Guardia Infanto Juvenil, se adelantó; Cuenta regresivaaaaa…..Solo queda esperar que el público acompañe. Este sábado y domingo, Ayacucho vivirá la 27° Fiesta Provincial “Al Trabajador de Mi Pueblo”, entrada libre y gratuita…

No te lo pierdas, 32 años de guardia y lo festejamos en Salón Libertador. El sábado 15 de Agosto, acompañan reinas desde distintas fiestas, llegan instituciones con sus trajes, con su música, con su mensaje. Más la actuación del coro “Manos que cantan”, Ballet Rosedal, las Damas Españolas, La Peña Folklórica “El Encuentro”. Jade árabe tradicional, KMZ, Ballet del “Centro Vasco”, Tango social, Agrupación Folklórica “Aires de zamba”, y un gran final con velitas, todo en adhesión 160° aniversario de Ayacucho…

Acompáñanos, este sábado y el domingo, 40 trabajadores reciben su gala. En la Casa de la Cultura, 16 hs. El pueblo honra a sus trabajadores, con la presencia de más de 20 reinas. Momentos musicales sorpresa, y se culmina con coronación de la Cohorte de los trabajadores. Conduce locutor Mauricio García Macchi….2 días a todo Guardia Infanto Juvenil José de San Martin…Habrá lugar para todos. Calentitos y cómodos…