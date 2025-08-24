Tincho Etchegoyen se jubiló y los compañeros de Fava lo despidieron de gran forma

Felicidades y un saludo para nuestro compañero Tincho que se jubiló, lo mejor para el!!
Personal de FAVA lo saluda en esta jornada tan especial y le desea lo mejor para lo que viene !!!!
Gran persona, muy eficaz en su labor diaria y en la atención sumamente personalizada. Buenos modos, siempre dispuesto y con suma experiencia tuvo una larga trayectoria como empleado y culmina esta etapa acompañado por sus ahora, ex compañeros. Felicidades !!!!
Amanda Jeraci – Tincho.Disfruta te lo mereces.
Amanda Jeraci – Saludos de Chicha
Carmen Miguens – Gracias, gracias Tincho❤️
Jorge Malvestitti- Felicitaciones bienvenido al club. que lo disfrutes mucho
María Elena Newton – Felicitaciones Ricardo!!!! Que bueno, a disfrutar de otra vida, sin horarios
María Newton – Felicitaciones!!! Pensar que éramos los jóvenes del barrio!!! Como pasa el tiempo!!!
Martin Etchegoyen – Felicitaciones!!!!nueva vida.
Magdalenagiudice Giudice – ¡Felicitaciones! Te abrazo.
Leonardo Soto – Felicitaciones a disfrutar de su nueva etapa de la vida