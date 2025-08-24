Tincho Etchegoyen se jubiló y los compañeros de Fava lo despidieron de gran forma

Felicidades y un saludo para nuestro compañero Tincho que se jubiló, lo mejor para el!!

Personal de FAVA lo saluda en esta jornada tan especial y le desea lo mejor para lo que viene !!!!

Gran persona, muy eficaz en su labor diaria y en la atención sumamente personalizada. Buenos modos, siempre dispuesto y con suma experiencia tuvo una larga trayectoria como empleado y culmina esta etapa acompañado por sus ahora, ex compañeros. Felicidades !!!!