Tincho Etchegoyen se jubiló y los compañeros de Fava lo despidieron de gran forma

24 agosto, 2025 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 9
Felicidades y un saludo para nuestro compañero Tincho que se jubiló, lo mejor para el!!
Personal de FAVA lo saluda en esta jornada tan especial y le desea lo mejor para lo que viene !!!!
Gran persona, muy eficaz en su labor diaria y en la atención sumamente personalizada. Buenos modos, siempre dispuesto y con suma experiencia tuvo una larga trayectoria como empleado y culmina esta etapa acompañado por sus ahora, ex compañeros. Felicidades !!!!

9 Comments

  5. María Elena Newton – Felicitaciones Ricardo!!!! Que bueno, a disfrutar de otra vida, sin horarios

  6. María Newton – Felicitaciones!!! Pensar que éramos los jóvenes del barrio!!! Como pasa el tiempo!!!

