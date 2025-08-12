Terminó la 4ta fecha de la LPF – Resultados, tablas y 5ta fecha del Clausura

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA disputó la cuarta jornada del Torneo Betano Clausura 2025:
Jueves 7 de agosto
Godoy Cruz 1 Gimnasia 2 (Zona B) – Árbitro: Pablo Echavarría
San Lorenzo 1 Vélez 0 (Zona B) – Árbitro: Facundo Tello
Estudiantes 2 Independiente Rivadavia Mza. 1 (Zona A) – Árbitro: Sebastián Zunino
Viernes 8 de agosto
Tigre 0 Huracán 1 (Zona A) – Árbitro: Hernán Mastrángelo
Newell’s 1 Central Córdoba 1 (Zona A) – Árbitro: Andrés Merlos
Lanús 1 Talleres 0 (Zona B) – Árbitro: Nicolás Lamolina
Sábado 9 de agosto
San Martín (SJ) 0 Sarmiento 1 (Zona B) -TNT Sports-
Boca 1 Racing 1 (Zona A) – Árbitro: Nicolás Ramírez
Independiente 0 River 0 (Zona B) – Árbitro: Nazareno Arasa
Belgrano 2 Banfield 1 (Zona A) – Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Atlético Tucumán 0 Rosario Central 0 (Zona B) – Árbitro: Fernando Echenique
Domingo 10 de agosto
Barracas Central 3 Aldosivi 1 (Zona A) – Árbitro: Darío Herrera
Instituto 1 Platense 1 (Zona B) – Árbitro: Andrés Gariano
Argentinos 1 Unión 0 (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Yael Falcón Pérez
Lunes 11 de agosto
Defensa y Justicia 1 Deportivo Riestra 0 (Interzonal) – Árbitro: Fernando Espinoza
Tabla de Posiciones
Grupo A
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Barracas
|9
|4
|3
|0
|1
|7
|5
|2
|
GPGG
|2
|
|Estudiantes
|9
|4
|3
|0
|1
|5
|3
|2
|
PGGG
|3
|
|Belgrano
|7
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|3
|
GPEG
|4
|
|Defensa
|7
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|2
|
EGPG
|5
|
|Central Córdoba
|6
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|1
|
EEGE
|6
|
|Huracán
|6
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|-2
|
PPGG
|7
|
|Newell’s
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|
GPEE
|8
|
|Argentinos Jrs.
|5
|4
|1
|2
|1
|2
|2
|0
|
EPEG
|9
|
|Unión
|5
|4
|1
|2
|1
|2
|2
|0
|
GEEP
|10
|
|Ind. Rivadavia
|4
|4
|1
|1
|2
|5
|4
|1
|
PGEP
|11
|
|Tigre
|4
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|
PGEP
|12
|
|Racing
|4
|4
|1
|1
|2
|2
|3
|-1
|
PGPE
|13
|
|Banfield
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|6
|-2
|
EGPP
|14
|
|Boca Jrs.
|3
|4
|0
|3
|1
|2
|3
|-1
|
EEPE
|15
|
|Aldosivi
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
|
EPEP
Grupo B
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|River
|8
|4
|2
|2
|0
|7
|1
|6
|
GGEE
|2
|
|San Lorenzo
|8
|4
|2
|2
|0
|3
|1
|2
|
GEEG
|3
|
|Gimnasia LP
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|
PEGG
|4
|
|Lanús
|6
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|1
|
PPGG
|5
|
|Central
|6
|4
|1
|3
|0
|2
|1
|1
|
EGEE
|6
|
|Dep. Riestra
|6
|4
|2
|0
|2
|4
|4
|0
|
GPGP
|7
|
|At. Tucumán
|5
|4
|1
|2
|1
|3
|3
|0
|
GEPE
|8
|
|Vélez
|5
|4
|1
|2
|1
|2
|2
|0
|
GEEP
|9
|
|Sarmiento
|5
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|
EEPG
|10
|
|Instituto
|5
|4
|1
|2
|1
|2
|5
|-3
|
GPEE
|11
|
|San Martín SJ
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|
PGEP
|12
|
|Talleres
|4
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|
PGEP
|13
|
|Godoy Cruz
|3
|4
|0
|3
|1
|2
|3
|-1
|
EEEP
|14
|
|Platense
|3
|4
|0
|3
|1
|2
|4
|-2
|
PEEE
|15
|
|Independiente
|2
|4
|0
|2
|2
|3
|5
|-2
|
EPPE
La Liga Profesional de Fútbol presenta la programación de la fecha 5 del Torneo Betano Clausura.
Fecha 5
Viernes 15 de agosto
15.30 Aldosivi – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Jorge Broggi
19.00 Instituto – Unión (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Luis Martinez
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Javier Mihura
21.00 Racing – Tigre (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Sebastian Habib
Sábado 16 de agosto
14.15 Platense – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastian Martinez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Iván Núñez
16.15 Huracán – Argentinos Juniors (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Julio Fernández
18.30 Rosario Central – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Pablo González
20.30 Vélez – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gisella Trucco
Domingo 17 de agosto
14.00 Gimnasia – Lanús (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Diego Verlotta
14.00 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Germanotta
16.15 Central Córdoba – Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Walter Ferreyra
16.15 Banfield – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Mariana De Almeida
18.30 River – Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Germán Bermudez
VAR: Ariel Penel
AVAR: Wenceslao Meneses
20.30 Indepte. Rivadavia Mza – Boca (Zona A) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Romero
Lunes 18 de agosto
19.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Suárez
21.00 Talleres – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Facundo Tello
AVAR: Carlos Córdoba
