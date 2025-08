Terminó en escándalo Atlético – Unicén, por la 19° / Habría 11 expulsados en el equipo de Ayacucho

Final de escándalo en Atlético – Unicén en la URD. Se jugaba la 19na fecha en el Luciano Ceverio, donde el local recibía al equipo de la Universidad, siendo un encuentro parejo que comenzó ganando el elenco de Tandil con un tanto de Fernández Páez a los 23 del PT y que empató con un golazo de Mateo Gourriet al ángulo.

La terna liderada por Matías Picot, con las asistencias de Agustín Gago como 1er asistente y Facundo cardo como segundo, había tenido un buen primer tiempo, y nadie imaginaba la debacle que se vendría para los jugadores y parte del cuerpo técnico de Atlético, que según pudo saberse sufrió 11 expulsiones.

Así terminó el primer período, donde nada hacia predecir lo que ocurriría en el segundo tiempo en un partido en el que vino gente de Tandil, y se contaba con el clásico apoyo a los «albirrojos» que contaban con un masivo apoyo en torno al alambrado del lado de arboleda, donde también funciona la cantina de la cancha.

El encuentro se reanudó sin problemas, pero todo se comienza a gestar a partir de un claro penal no sancionado a Thiago Sutil. En una jugada próxima se da la expulsión de Agustín Suárez Fontán a los 14 minutos, que tomó a un rival sin dejarlo irse solo de cara al arco, aunque estaba en el Nicolás Fagalde, interpretando el árbitro que era último recurso y le muestra tarjeta roja directa, ante una jugada manifiesta de gol que se denomina «situación límite».

4 minutos después a los 18, Fagalde deja en alto una pierna que impacta contra un rival y ve la roja automáticamente. Instantes después es expulsado Bahíleres. Atlético queda con 8 jugadores y comienza a notarse un «clima tenso» con muchas coincidencias contrarias a lo normal. Por llamarlas de alguna manera, porque protestas hay en todos los partidos, de todas las categorías y niveles.

Se reanuda el encuentro y Unicén conquista el 2do tanto en el partido, pero el asistente que marcaba el ataque del equipo de Ayacucho levanta el banderín y luego lo baja, interpretando que había un jugador que estaba adelantado. El árbitro desdice a su asistente y convalida el gol. Es ahí que muestra las tarjetas rojas a Thiago Sutil, con varios jugadores y miembros de cuerpo técnico, en medio de corridas, forcejeos e intento de tranquilizar que fueron expulsados.

Fue tal el caos del momento, que debió ingresar la fuerza policial que estaba en el escenario, y llegaron móviles de refuerzo. Una sensación extraña y triste gana la tarde, porque todos sabemos «del don de buena gente» de la familia albirroja, así como trabaja y se esfuerza para mantener en lo más alto al fútbol ayacuchense, su dedicación, su constancia, su inversión permanente, etc.

Desde hace fechas se viene hablando del malestar con las buenas producciones de los equipos de Ayacucho, el tema rotación impuesto raramente, con arbitrajes que a veces son solo para unos y no para otros, o como en este caso, se pone a un juez que ya venía con serios cuestionamientos sobre su desempeño, y lamentablemente todo se fue de su eje, todo se desvirtúo y partido se interrumpió por esos incidentes sobre 30 minutos del segundo tiempo.

El referí estuvo largo tiempo dentro del campo de juego, haciendo un claro recuento por sus gestos sobre los involucrados en los incidentes, y se reclamaba la presentación del informe por parte de la institución local. Sensaciones extrañas, encontradas y por sobre todo, nos parece un antes y después. Este día tan triste, dejará sus huellas en la URD. No será un día más, este domingo 3 de Agosto.

La organización, sus determinaciones, los árbitros y otras cuestiones quedan en la mira y la polémica. Dónde cada club hace una gran inversión para seguir jugando, y parece que «muchos no están contentos con los resultados que se van dando», porque sigue habiendo polémicas y discusiones sobre los jueces, sus interpretaciones, lo reglamentario, las rotaciones, etc, etc.

Cabe mencionar que tanto los jugadores, como el cuerpo técnico y los hinchas de Unicén no se vieron involucrados en lo acontecido, manteniéndose siempre al margen de las escaramuzas y empujones que se sucedieron, como quedó explicado en los párrafos anteriores. Una lastima, grande…Porque lo deportivo debería primar siempre, se podrá perder pero no así…Y surgen presunciones, sospechas y comentarios, que no son para nada buenos.

Uno apelando a la experiencia piensa que habrá duras sanciones. hay que ver que dice el dictamen que escriba quién impartía justicia. Da la sensación que con aciertos o errores, a la institución local le impactará directamente en sus aspiraciones para este año, con un plantel diezmado y con un golpe anímico durísimo, que no tiene antecedentes en su riquísima historia.

Una jornada que marcará el futuro de la URD…Un domingo 3 de Agosto de 2025 que ojalá nunca se repita. Ahora vendrán tiempos de reflexión, análisis, repaso del reglamento, conocer el informe y preparar los descargos. Una época difícil, muy compleja, que esperemos sirva para que tomemos el juego de otra manera, como un deporte que es pasión de los argentinos por sobre todo el mundo, pero merece revisiones y ajustes, porque todo lo hecho durante mucho tiempo, puede perderse en solo una tarde…