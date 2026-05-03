Termina el Apertura 2026 en la LPF con la fecha 9 – Partidos, TV, tablas y árbitros al domingo 3-5

3 mayo, 2026

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA disputa la fecha 9 del Torneo Apertura Mercado Libre 2026, que cierra la etapa clasificatoria del certamen.

Para la diagramación de la fecha 9 se priorizó el descanso correspondiente de los planteles que disputan competencias de CONMEBOL, mientras que en segunda instancia se procedió a solapar partidos de equipos que compiten directamente por la clasificación a Octavos de Final.

A continuación, la agenda completa:

Fecha 9

Sábado 2 de mayo
Barracas Central 1 Banfield  2 (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Eduardo Lucero

Lanús 0 Deportivo Riestra 0 (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba

Central Córdoba 1 Boca 2 (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez

San Lorenzo 1 Independiente 2 (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Diego Verlota

Unión 1 Talleres 1 (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
VAR: Facundo Tello
AVAR: Marcos Horticolou

Platense 0 Estudiantes 2 (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Maximiliano Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Comesaña

HOY Domingo 3 de mayo
13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Germán Delfino
AVAR: Jorge Broggi

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Mihura

16.00 Racing – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Yamil Possi
AVAR: Laura Fortunato

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Sebastián Habib

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Marcelo Bistocco

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Felipe Viola
AVAR: Mariana De Almeida

Lunes 4 de mayo
17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Romero

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Agustín Méndez

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Ariel Penel
AVAR: Nelson Sosa

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Vélez
 Vélez 28 11 9 1 1 25 7 18
GGGGGG
2
Central
 Central 19 11 5 4 2 18 13 5
GGGGEE
3
Racing
 Racing 19 11 5 4 2 16 11 5
GGPEGE
4
River
 River 17 11 5 2 4 15 12 3
EPGEPG
5
San Lorenzo
 San Lorenzo 17 11 5 2 4 12 13 -1
EPPPGG
6
Instituto
 Instituto 16 11 3 7 1 13 10 3
GEEEEE
7
Talleres
 Talleres 16 11 4 4 3 12 11 1
EEGEPP
8
Unión
 Unión 15 11 3 6 2 14 14 0
EPGEGE
9
Atl Tucumán
 Atl Tucumán 15 11 4 3 4 13 13 0
PGEPEP
10
Banfield
 Banfield 15 11 4 3 4 9 10 -1
EPGGGG
11
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 14 11 4 2 5 14 12 2
PGPGPP
12
Argentinos Jrs
 Argentinos Jrs 14 11 3 5 3 10 10 0
PGGEPP
13
Tigre
 Tigre 12 11 3 3 5 9 11 -2
PGEEPG
14
Sarmiento
 Sarmiento 12 11 3 3 5 10 13 -3
PPEEGP
15
Gim Mendoza
 Gim Mendoza 12 11 3 3 5 8 13 -5
GPPEPG
16
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 11 11 3 2 6 12 18 -6
EPPPGG
17
Barracas
 Barracas 11 11 3 2 6 6 15 -9
PGPEGP
18
Aldosivi
 Aldosivi 7 11 2 1 8 10 22 -12
GPPPPP

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Quilmes
 Quilmes 24 11 7 3 1 11 3 8
EGGEGG
2
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 23 11 7 2 2 21 7 14
GPGEGP
3
Lanús
 Lanús 23 11 7 2 2 23 12 11
GPGEPG
4
Defensa
 Defensa 21 11 6 3 2 25 12 13
EGGEGE
5
Independiente
 Independiente 20 11 6 2 3 21 12 9
EEGGPG
6
Newell's
 Newell’s 20 11 6 2 3 13 11 2
GGGPEG
7
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 17 11 5 2 4 18 10 8
EPPGPE
8
Huracán
 Huracán 16 11 4 4 3 16 10 6
GEGEPE
9
Platense
 Platense 16 11 4 4 3 10 11 -1
GEPEGE
10
Ferro Carril R
 Ferro Carril R 14 11 4 2 5 12 15 -3
GGPEPG
11
Belgrano
 Belgrano 14 11 4 2 5 17 21 -4
PGGPGG
12
Estudiantes
 Estudiantes 13 11 3 4 4 9 8 1
PPPEGE
13
Ind. Rivadavia
 Ind. Rivadavia 12 11 3 3 5 12 15 -3
EPPEGP
14
Cent. Córdoba
 Cent. Córdoba 10 11 2 4 5 11 21 -10
PEGEEP
15
Colón
 Colón 8 11 2 2 7 8 14 -6
PGPPPE
16
Estudiantes RC
 Estudiantes RC 8 11 1 5 5 7 16 -9
EGPEEP
17
A Rafaela
 A Rafaela 7 11 2 1 8 14 19 -5
PPPEPP
18
San Martín SJ
 San Martín SJ 6 11 2 0 9 10 39 -29
PPPGPP

Así serían hoy los cruces de octavos de final:

  • Estudiantes de La Plata-Barracas Central
  • Boca Juniors-Huracán
  • Vélez-Gimnasia La Plata
  • Talleres-Belgrano
  • Rosario Central-Lanús
  • Argentinos Juniors-San Lorenzo
  • River-Independiente
  • Independiente Rivadavia-Unión

