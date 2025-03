Tercer vecino que se cae por una pérdida de agua

A través de las redes sociales, vecinos de nuestra ciudad están manifestando su descontento con el municipio como con la empresa ABSA, dada una pérdida de agua en la esquina de Rivadavia y A. Del Valle, la cual es de grandes proporciones y como consecuencia del tiempo que tiene la rotura, ya produjo la acumulación de verdín el cual ya ha provocado varias caídas y golpes.

“A quien corresponda y que se haga cargo de las calles y las malditas pérdidas de agua, la esquina de Rivadavia y a del valle está llena de verdín. Me acabo de pegar un porrazo bárbaro y me entero por vecinos que soy la 3ra persona que se cae en el día, a ver si se hacen cargo y arreglan porque aparte de eso, me acabo de hacer sopa. Tenía cosas que hacer y estoy todo mugriento gracias a las calles del toor, manche remera jeans y rompí el celu. Háganse cargo!!” expresó este vecino a través de Facebook.