Tensión en la política provincial: La Cámpora le exigió a Kicillof que insista con la liberación de CKF

Un hecho que no pasó desapercibido en el mundo de la política ocurrió este jueves por la tarde en La Plata, mientras el gobernador Axel Kicillof daba un discurso en el curso de Formación Política. En plena alocución, un grupo que estaría vinculado a La Cámpora que responde a Máximo Kirchner, empezó a cantar por la liberación de CFK.

“Fueron los pibes de La Cámpora.” Es lo que dicen, aunque no públicamente, en el entorno del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuando se les pregunta por el tenso incidente que se produjo cuando el mandatario pronunciaba un discurso en la apertura de un curso de formación política, en La Plata.

Según el medio platense “La Tecla”, aunque on the record el kicillofismo minimiza la importancia de lo ocurrido, cuando el micrófono se apaga no dudan en señalar a la línea interna que responde a Máximo Kirchner como responsable del áspero momento que se vivió en el Teatro Coliseo Podestá mientras el Gobernador pronunciaba su alocución.

Un grupo de militantes empezó a exigir en alta voz que Kicillof pidiera la liberación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sometida a la pena de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución. Uno de ellos desplegó una bandera en la que se leía el lema “CRISTINA LIBRE”.

La interrupción (que no llegó a serlo, pues Kicillof siguió hablando como si nada ocurriera) fue respondida por otros militantes que empezaron a cantar “Axel presidente”, luego de que uno de ellos argumentara que la liberación de CFK sólo iba a ser posible si el mandatario de Calle 6 llega a la presidencia de la Nación el año que viene.

Todo duró muy poco porque la seguridad escoltó a los autores de la protesta fuera del salón. Pero cerca de Kicillof mastican bronca contra La Cámpora. Y también contra el intendente platense, Julio Alak, a quien atribuyen responsabilidad por lo ocurrido.

Crédito foto e info: La Tecla