TC – Los equipos ya se instalaron en el circuito de Buenos Aires para la gran definición de la etapa regular

Buenos Aires vibra por la llegada del Turismo Carretera en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, este 23 y 24 de agosto. A la espera por conocer quiénes serán los 12 clasificados a la Copa de Oro, los equipos ya se encuentran en el circuito para la definición de la etapa regular.

Uno de los primeros equipos en llegar fue el Martín Vázquez, último ganador en San Juan, que llegó temprano al Gálvez. Las escuderías de Emiliano Spataro, Germán Todino y Kevin Candela también se hicieron presentes ayer en el autódromo.

Luego de lo que fue la gira de autos del Turismo Carretera y TC Pista por las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los TC de Julián Santero, Jonatan Castellano, Nicolás Impiombato y los TC Pista de Tomás Abdala y Nicanor Santilli Pazos. Además, contó con la presencia de Marcos Di Palma, que estuvo con su auto, por la Av. Del Libertador.

PALCO SENSORIAL

Este viernes se instaló y está listo para utilizarse, el palco sensorial que se utilizará este fin de semana en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Será el primero a nivel nacional, en cuanto al automovilismo se refiere, y es una iniciativa por parte de ShowOff y la Asociación Civil TEActiva.

Los equipos listos, la gente de la organización trabajando para pulir algunos detalles y la gente que de a poco se va arrimando al Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Se espera un gran marco de público en el mítico circuito 12.

Autódromo: “ Oscar y Juan Gálvez ”, CABA.

”, CABA. Extensión: 5.641 metros.

Vueltas: 25 (141,025 km).

(141,025 km). Velocidad máxima: 275 km/h.

Cantidad de marchas por vuelta: 22.

8 curvas: 2 izquierda y 6 derecha.

Velocidad: alta

Último ganador: Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), el 18 de agosto de 2024.

Definición de la Etapa Regular

Julián Santero (Ford Mustang) es el líder del certamen con 239,5 puntos y atraviesa un año sólido con el Ford Mustang del Fispa Corse, a pesar de que todavía no pudo lograr la victoria reglamentaria para pelear por el título y que otorga 8 puntos bonus para el “minitorneo”. Además, el mendocino carga con una sanción de 5 puestos en la clasificación, que pone en jaque su triunfo en la 1ª fase del torneo

Lo siguen Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 5,5 puntos; Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 23,5 unidades; Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) con la misma cosecha y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) a 28 puntos. Los 5 primeros son los únicos con posibilidades matemáticas de ganar la Etapa Regular. En tanto que Germán Todino (Ford), Santiago Mangoni (Chevrolet), Jeremías Olmedo (Ford), José Manuel Urcera (Ford), Valentín Aguirre (Chevrolet), Facundo Chapur (Torino NG) y Otto Fritzler (Toyota Camry) completan la zona de clasificación.

Trucco es el último ganador en Buenos Aires. (PR JMT)

Las claves de la definición de la Etapa Regular

Hay 5 pilotos clasificados a la Copa de Oro RUS : Julián Santero (Ford Mustang), Marcelo Agrelo (Toyota Camry), Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

: (Ford Mustang), (Toyota Camry), (Ford Mustang), (Dodge Challenger) y (Chevrolet Camaro). Hay 9 pilotos que dependen de sí mismos para clasificar: desde Germán Todino (6° en el campeonato) hasta Matías Ross i (14°).

para clasificar: desde (6° en el campeonato) hasta i (14°). Desde Facundo Ardusso (15°) hasta Ignacio Faín (24°) pueden entrar al minitorneo, pero no dependen de sí mismos.

Horarios de TV en vivo – TC y TC Pista – Buenos Aires

Sábado 23 de agosto

11.00 a 12.00 – por DeporTV y Motorplay

12.00 a 13.00 – por Motorplay

15.00 a 17.00 – por TV Pública, DeporTV y Motorplay

Domingo 24 de agosto

9.30 a 10.00 – por DeporTV y Motorplay

10.00 a 14.30 – por TV Pública y Motorplay

Cronograma – TC y TC Pista – Buenos Aires

Sábado 23 de agosto

9.25 a 9.55 – 1° Entrenamiento TCP (Grupo B)

10.00 a 10.30 – 1° Entrenamiento TCP (Grupo A)

11.05 a 11.25 – 1° Entrenamiento TC (Grupo A)

11.30 a 11.50 – 1° Entrenamiento TC (Grupo B)

12.10 a 12.40 – 2° Entrenamiento TCP (Grupo B)

12.45 a 13.15 – 2° Entrenamiento TCP (Grupo A)

13.20 a 13.50 – 2° Entrenamiento TC (Grupo A)

13.55 a 14.25 – 2° Entrenamiento TC (Grupo B)

15.28 a 15.36 – Clasificación TCP (1° Tercio)

15.40 a 15.48 – Clasificación TCP (2° Tercio)

15.52 a 16.00 – Clasificación TCP (3° Tercio)

16.05 a 16.13 – Clasificación TC (1° Cuarto)

16.18 a 16.26 – Clasificación TC (2° Cuarto)

16.31 a 16.39 – Clasificación TC (3° Cuarto)

16.44 a 16.52 – Clasificación TC (4° Cuarto)

17.15 a 17.25 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)

17.40 a 17.50 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)

Domingo 24 de agosto

10.10 a 10.20 – 1ª Serie TC (5 vueltas)

10.35 a 10.45 – 2ª Serie TC (5 vueltas)

11.00 a 11.10 – 3ª Serie TC (5 vueltas)

11.25 a 12.05 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)

13.30 a 14.20 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)