TC – La Comisión Asesora y Fiscalizadora lanzó un comunicado nuevo

BUENOS AIRES 05 de Mayo de 2026

SEÑORES :

DEPARTAMENTO DEPORTIVO.-

Informamos a ese Departamento que esta Comisión Asesora y Fiscalizadora, de la ACTC ha resuelto lo siguiente:

DESIGNACIÓN DE COMISARIOS DEPORTIVOS:

1- Designar Comisarios Deportivos para las Competencias de TC, TC Pista, Turismo Carretera 2000 y Formula 2, a disputarse los días 08, 09 y 10 de Mayo en el Autódromo de la Ciudad de Termas de Río Hondo, a los Sres. Roberto Saibene, Gustavo Mancuso y Mario Ferrando.

AUTORIZACIONES:

1- Fue Autorizado el Piloto Luis José Di Palma, a probar el Auto de TC el día Martes 05 de Mayo en el Autódromo Roberto Mouras.

2- Fue Autorizado el Piloto Gaspar Chansard, a probar el Auto de TC, el día 05 de Mayo en el Autódromo Roberto Mouras.

3- Fue Autorizado el Piloto Marcos Castro, a probar el Auto de TC el día 05 de Mayo, en el Autódromo Roberto Mouras.

4- Autorizar al Piloto Lucas Bohdanowicz, a participar en la Categoría TC Pista, con la Marca BMW en el Equipo Fispa Corse Ambrogio Racing en la Temporada 2027.

CITACIONES:

1. Citar al Sr. Juan Manuel Garófalo preparador del Motor del Auto de TN Clase 3 N° 16 Perteneciente al Piloto Matías Muñoz Marchesi, a concurrir a la CAF el día Martes 12 de Mayo a las 15 y 30 horas. APROBACIÓN REGLAMENTARIA CATEGORÍA FORMULA 2 1. Queda Aprobado el Anexo N° 2, al Reglamento Técnico de la Categoría Fórmula 2, Art. 3.13, Cubre Motor.. Art. 4.1, Sistema Lisso.. Art. 16.4 Halo.. Art. 6.13 Homologación Motor Bujías .. El mismo se encuentra a disposición en el Dpto.Técnico y en la Página WEB de la Categoría.

2. Queda Aprobado el Anexo N° 1, al Reglamento Deportivo de la Categoría Fórmula 2, Art. 13, Motores, Art. 13.1, Sorteo de Motores, Art. 13.2 Cambio de Motores ,Art. 13.3 Cambio de ECU, Art. 28.3 Cámara. El mismo se encuentra a disposición en el Dpto.Deportivo y en la Página WEB de la Categoría.

N. de la R; fuente ACTC