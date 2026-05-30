TC – En Córdoba se pone en marcha la 2da parte de Campeonato 2026 / Cronograma

30 mayo, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA 0

El Turismo Carretera empezará a recorrer las últimas cinco fechas de la etapa regular. El fin de semana próximo lo hará en el autódromo de Alta Gracia.

Castellano, líder

Jonathan Castellano es el  líder del campeonato. El de Lobería tiene 162 puntos y lo sigue Manu Urcera con 157 y Mauricio Lambiris con 150. Desde el inicio del campeonato cosecharon puntos 61 pilotos.

Ganadores hasta la fecha

Desde que comenzó la temporada de Turismo Carretera en El Calafate, y luego de pasar por Viedma, Neuquén, Concepción del Uruguay y Termas de Río Hondo, no se repitieron ganadores. Ya tienen la victoria Nicolás Moscardini, Julián Santero, Agustín Canapino, Santiago Mangoni y Mariano Werner. De todos ellos, Canapino y Werner son los únicos que hoy están entre los 12 mejores del campeonato. Mariano está octavo y Agustín está en el puesto 12.

Los autódromos de la etapa regular

Luego de Alta Gracia, el TC pasará por Rafaela, Posadas, San Juan y Paraná.

Los 12 mejores

El Turismo Carretera cerrará la etapa regular en el autódromo de Paraná. Finalizada esa final se sabrá quienes serán los 12 mejores que saldrán a pelear por la Copa de Oro.

El fin de semana próximo el Turismo Carretera disputará la sexta fecha del campeonato. Lo hará en el autódromo de Alta Gracia, provincia de Córdoba, y la actividad deportiva estará comenzando en la jornada del sábado. Además del TC, estarán el TC Pista, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 Metropolitana.

HORARIOS

Turismo Carretera (Sábado)

11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento  (Grupo A) 20 Min.

13:50 a 14:20 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

14:25 a 14:55 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

16:06 a 16:14 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

16:18 a 16:26 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

16:30 a 16:38 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

Turismo Carretera (Domingo)

10:10 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.

10:35 Hs. 2da. Serie, 5 vueltas.

11:00 Hs. 3ra.  Serie, 5 vueltas.

13:55 a 14:45 Hs. FINAL 30 Vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.

Las demás categorías 

Fórmula 3 Metropolitana

08:00 a 08:15 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 15 Min.

08:19 a 08:34 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 15 Min.

Fórmula 2

08:37 a 08:52 Hs. 1er. Entrenamiento (Todos Juntos) 15 Min.

TC Pista

08:55 a 09:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

09:30 a 10:00 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

Fórmula 3 Metropolitana

10:03 a 10:18 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 15 Min.

10:22 a 10:37 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 15 Min

Fórmula 2

10:40 a 10:55 Hs. 2do. Entrenamiento (Todos Juntos) 15 Min.

TC Pista

11:55 a 12:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

12:30 a 13:00 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

Fórmula 2

13:03 a 13:13 Hs. Clasificación (Todos Juntos) 10 Min.

Fórmula 3 Metropolitana

13:16 a 13:24 Hs. Clasificación (Grupo B) 8 Min.

13:27 a 13:35 Hs. Clasificación (Grupo C) 8 Min.

13:38 a 13:46 Hs. Clasificación (Grupo A) 8 Min.

Fórmula 2

15:10 a 15:20 Hs. CARRERA Clasificatoria 10 minutos.

TC Pista

15:26 a 15:35 Hs. Clasificación 3* Tercio 8 Min.

15:39 a 15:47 Hs. Clasificación 1* Tercio 8 Min.

15:52 a 16:00 Hs. Clasificación 2* Tercio 8 Min.

Fórmula 3 Metropolitana 

17:10 a 17:30 Hs. 1*FINAL ,12 Vueltas o 20 minutos máximo.

Domingo

TC Pista

09:00 a 09:05 Hs. Salida a pista 09:10 Hs. 1ra.  Serie,  5 Vueltas.

09:25 a 09:30 Hs. Salida a pista 09:35 Hs. 2da. Serie,  5 Vueltas.

Fórmula 2

11:25 a 11:45 Hs. FINAL  12 Vueltas o 20 minutos máximo.

Fórmula 3 Metropolitana

12:00 a 12:20 Hs. 2* FINAL, 12 Vueltas o 20 minutos máximo

TC Pista

12:50 a 13:30 Hs. FINAL 25 vueltas o 40 (Cuarenta) minutos máximo.

Campeonato 

Pos. Piloto M. Pts.
Jonatan Castellano D 162.0
José Manuel Urcera Ty 157.0
Mauricio Lambiris F 150.0
Matías Rossi Ty 134.0
Diego Azar MB 126.5
Hernán Palazzo Ty 125.5
Otto Fritzler MB 121.5
Mariano Werner F 113.0
Facundo Chapur T. 111.5
10° Marco Landa Ch 109.5
11° Josito Di Palma Ty 109.0
12° Agustín Canapino Ch 102.5
13° Santiago Mangoni Ch 94.0
14° Elio Craparo F 93.5
15° Christian Ledesma Ch 89.0
16° Juan T. Catalán Magni Ty 88.0
17° Emiliano Spataro F 80.0
18° Ignacio Faín T 78.5
19° Valentín Aguirre Ch 74.0
20° Marco Dianda D 73.0
21° Juan Martín Trucco D 71.5
22° Jeremías Olmedo T 67.0
23° Juan B. De Benedictis F 66.5
24° Marcos Quijada Ch 66.0
25° Tobías Martínez Ch 65.0
26° Nicolás Moscardini F 64.0
27° Ricardo Risatti F 63.5
28° Nicolás Trosset F 62.5
29° Julián Santero BMW 61.5
30° Jeremías Scialchi F 58.0
31° Andy Jakos Ty 56.5
32° Germán Todino F 56.0
33° Juan José Ebarlin Ch 54.5
34° Kevin Candela BMW 54.0
35° Juampi Gianini F 47.0
36° Jorge Barrio Ty 47.0
37° Marcos Castro T 43.0
38° Facundo Ardusso F 42.5
39° Agustín Martínez F 41.5
40° Marcelo Agrelo T 39.5
41° Nicolás Bonelli F 37.0
42° Martín Vazquez D 35.0
43° Rodrigo Lugon F 30.0
44° Matías Canapino Ch 28.0
45° Gastón Ferrante F 27.0
46° Nicolás Cotignola Ty 26.5
47° Santiago Álvarez Ch 22.0
48° Juan Cruz Benvenutti Ch 21.5
49° Lucas Valle Ch 21.0
50° Gaspar Chansard Ty 20.0
51° Nicolás Impiombato T 20.0
52° Norberto Fontana Ch 18.0
53° Lucas Carabajal F 17.5
54° Joaquín Ochoa D 17.0
55° Augusto Carinelli F 13.0
56° Jerónimo Teti F 13.0
57° Thomás Ricciardi Ty 12.0
58° Martín Serrano Ch 8.0
59° Diego De Carlo Ch 6.0
60° Juan Manuel Tomasello Ch 4.0
61° Tomás Abdala F 2.0

