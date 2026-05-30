TC – En Córdoba se pone en marcha la 2da parte de Campeonato 2026 / Cronograma

El Turismo Carretera empezará a recorrer las últimas cinco fechas de la etapa regular. El fin de semana próximo lo hará en el autódromo de Alta Gracia.
Castellano, líder
Jonathan Castellano es el líder del campeonato. El de Lobería tiene 162 puntos y lo sigue Manu Urcera con 157 y Mauricio Lambiris con 150. Desde el inicio del campeonato cosecharon puntos 61 pilotos.
Ganadores hasta la fecha
Desde que comenzó la temporada de Turismo Carretera en El Calafate, y luego de pasar por Viedma, Neuquén, Concepción del Uruguay y Termas de Río Hondo, no se repitieron ganadores. Ya tienen la victoria Nicolás Moscardini, Julián Santero, Agustín Canapino, Santiago Mangoni y Mariano Werner. De todos ellos, Canapino y Werner son los únicos que hoy están entre los 12 mejores del campeonato. Mariano está octavo y Agustín está en el puesto 12.
Los autódromos de la etapa regular
Luego de Alta Gracia, el TC pasará por Rafaela, Posadas, San Juan y Paraná.
Los 12 mejores
El Turismo Carretera cerrará la etapa regular en el autódromo de Paraná. Finalizada esa final se sabrá quienes serán los 12 mejores que saldrán a pelear por la Copa de Oro.
El fin de semana próximo el Turismo Carretera disputará la sexta fecha del campeonato. Lo hará en el autódromo de Alta Gracia, provincia de Córdoba, y la actividad deportiva estará comenzando en la jornada del sábado. Además del TC, estarán el TC Pista, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 Metropolitana.
HORARIOS
Turismo Carretera (Sábado)
11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.
11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.
13:50 a 14:20 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.
14:25 a 14:55 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.
16:06 a 16:14 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.
16:18 a 16:26 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.
16:30 a 16:38 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.
16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.
Turismo Carretera (Domingo)
10:10 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.
10:35 Hs. 2da. Serie, 5 vueltas.
11:00 Hs. 3ra. Serie, 5 vueltas.
13:55 a 14:45 Hs. FINAL 30 Vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.
Las demás categorías
Fórmula 3 Metropolitana
08:00 a 08:15 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 15 Min.
08:19 a 08:34 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 15 Min.
Fórmula 2
08:37 a 08:52 Hs. 1er. Entrenamiento (Todos Juntos) 15 Min.
TC Pista
08:55 a 09:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.
09:30 a 10:00 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.
Fórmula 3 Metropolitana
10:03 a 10:18 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 15 Min.
10:22 a 10:37 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 15 Min
Fórmula 2
10:40 a 10:55 Hs. 2do. Entrenamiento (Todos Juntos) 15 Min.
TC Pista
11:55 a 12:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.
12:30 a 13:00 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.
Fórmula 2
13:03 a 13:13 Hs. Clasificación (Todos Juntos) 10 Min.
Fórmula 3 Metropolitana
13:16 a 13:24 Hs. Clasificación (Grupo B) 8 Min.
13:27 a 13:35 Hs. Clasificación (Grupo C) 8 Min.
13:38 a 13:46 Hs. Clasificación (Grupo A) 8 Min.
Fórmula 2
15:10 a 15:20 Hs. CARRERA Clasificatoria 10 minutos.
TC Pista
15:26 a 15:35 Hs. Clasificación 3* Tercio 8 Min.
15:39 a 15:47 Hs. Clasificación 1* Tercio 8 Min.
15:52 a 16:00 Hs. Clasificación 2* Tercio 8 Min.
Fórmula 3 Metropolitana
17:10 a 17:30 Hs. 1*FINAL ,12 Vueltas o 20 minutos máximo.
Domingo
TC Pista
09:00 a 09:05 Hs. Salida a pista 09:10 Hs. 1ra. Serie, 5 Vueltas.
09:25 a 09:30 Hs. Salida a pista 09:35 Hs. 2da. Serie, 5 Vueltas.
Fórmula 2
11:25 a 11:45 Hs. FINAL 12 Vueltas o 20 minutos máximo.
Fórmula 3 Metropolitana
12:00 a 12:20 Hs. 2* FINAL, 12 Vueltas o 20 minutos máximo
TC Pista
12:50 a 13:30 Hs. FINAL 25 vueltas o 40 (Cuarenta) minutos máximo.
Campeonato
|Pos.
|Piloto
|M.
|Pts.
|1°
|Jonatan Castellano
|D
|162.0
|2°
|José Manuel Urcera
|Ty
|157.0
|3°
|Mauricio Lambiris
|F
|150.0
|4°
|Matías Rossi
|Ty
|134.0
|5°
|Diego Azar
|MB
|126.5
|6°
|Hernán Palazzo
|Ty
|125.5
|7°
|Otto Fritzler
|MB
|121.5
|8°
|Mariano Werner
|F
|113.0
|9°
|Facundo Chapur
|T.
|111.5
|10°
|Marco Landa
|Ch
|109.5
|11°
|Josito Di Palma
|Ty
|109.0
|12°
|Agustín Canapino
|Ch
|102.5
|13°
|Santiago Mangoni
|Ch
|94.0
|14°
|Elio Craparo
|F
|93.5
|15°
|Christian Ledesma
|Ch
|89.0
|16°
|Juan T. Catalán Magni
|Ty
|88.0
|17°
|Emiliano Spataro
|F
|80.0
|18°
|Ignacio Faín
|T
|78.5
|19°
|Valentín Aguirre
|Ch
|74.0
|20°
|Marco Dianda
|D
|73.0
|21°
|Juan Martín Trucco
|D
|71.5
|22°
|Jeremías Olmedo
|T
|67.0
|23°
|Juan B. De Benedictis
|F
|66.5
|24°
|Marcos Quijada
|Ch
|66.0
|25°
|Tobías Martínez
|Ch
|65.0
|26°
|Nicolás Moscardini
|F
|64.0
|27°
|Ricardo Risatti
|F
|63.5
|28°
|Nicolás Trosset
|F
|62.5
|29°
|Julián Santero
|BMW
|61.5
|30°
|Jeremías Scialchi
|F
|58.0
|31°
|Andy Jakos
|Ty
|56.5
|32°
|Germán Todino
|F
|56.0
|33°
|Juan José Ebarlin
|Ch
|54.5
|34°
|Kevin Candela
|BMW
|54.0
|35°
|Juampi Gianini
|F
|47.0
|36°
|Jorge Barrio
|Ty
|47.0
|37°
|Marcos Castro
|T
|43.0
|38°
|Facundo Ardusso
|F
|42.5
|39°
|Agustín Martínez
|F
|41.5
|40°
|Marcelo Agrelo
|T
|39.5
|41°
|Nicolás Bonelli
|F
|37.0
|42°
|Martín Vazquez
|D
|35.0
|43°
|Rodrigo Lugon
|F
|30.0
|44°
|Matías Canapino
|Ch
|28.0
|45°
|Gastón Ferrante
|F
|27.0
|46°
|Nicolás Cotignola
|Ty
|26.5
|47°
|Santiago Álvarez
|Ch
|22.0
|48°
|Juan Cruz Benvenutti
|Ch
|21.5
|49°
|Lucas Valle
|Ch
|21.0
|50°
|Gaspar Chansard
|Ty
|20.0
|51°
|Nicolás Impiombato
|T
|20.0
|52°
|Norberto Fontana
|Ch
|18.0
|53°
|Lucas Carabajal
|F
|17.5
|54°
|Joaquín Ochoa
|D
|17.0
|55°
|Augusto Carinelli
|F
|13.0
|56°
|Jerónimo Teti
|F
|13.0
|57°
|Thomás Ricciardi
|Ty
|12.0
|58°
|Martín Serrano
|Ch
|8.0
|59°
|Diego De Carlo
|Ch
|6.0
|60°
|Juan Manuel Tomasello
|Ch
|4.0
|61°
|Tomás Abdala
|F
|2.0
