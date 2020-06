6 de diciembre de 1981 «1ra. Vta. de Ayacucho» / Un día histórico y fatídico para la categoría

Casi 39 años de un día que pasó de ser soñado, a convertirse en una pesadilla. Por entonces tenía 14 años, y lo recuerdo como tres días donde Ayacucho se vistió de fiesta del viernes al sábado, pero lamentablemente el domingo dos gravísimos accidentes nos borraron a todos las sonrisas y alegría de que el TC visitará por primera vez nuestra ciudad. Los autos que habían llegado antes, fueron guardados en el galpón de la agencia Renault, donde hoy está la pinturería en 25 de Mayo entre Yrigoyen y Sarmiento.

Algunas de las fotos que acompañan la nota, las tomé asombrado, verdaderamente estupefacto los días antes de la carrera, ya que mí adorado papá Pablo José Osmar, y mí tío, referente y padrino Antonio Tusq, me habían transmitido la pasión por este deporte, que muchos por ahí desconocían hasta esta nota. Escribo y se me caen las lágrimas, porque cada vez que me decían que íbamos a una carrera, ya no podía dormir por varios días. Incluso atesoré hasta hace un tiempo «la toma de aire» de uno de los autos despistados, que pude rescatar de unos de los accidentes…

Eran tiempos de semi-permanentes. es decir, se utilizaban las rutas que rodeaban a los pueblos. En nuestra ciudad, se largaba a la altura del Club Independiente por la Ruta 50, se iba hasta la rotonda de la Ruta 29, se doblaba a la izquierda, de allí hasta la 74, rotonda en dirección a Ayacucho y de allí hasta la 50 nuevamente. Recuerdo estar detrás de esa última curva, ante una multitud de gente que deliraba con el paso de los autos, de los famosos de entonces…Sin internet, sin PC, sin cable, sin celulares, los autos de carrera a toda velocidad y yo…Y mi añorada y simple Kodak con rollo.

Quizás que esta nota pueda salir en vísperas del día del periodista, gráfica de cierta manera el placer que me produce escribir, los años que me han permitido crecer, aprender y disfrutar de cada evento cubierto…Y aquellos días tan especiales de la secundaria, cuando me preguntaban mis compañeros y profesores…¿Para que querés ser periodista?, ¿Donde vas a trabajar?…O tiempo después la facultad, ¿vas a vivir solo del periodismo, con eso te alcanzará?

El desarrollo de la carrera y el desenlace menos esperado…

Era la última carrera de aquel mini torneo Lizeviche-Galíndez en homenaje a los dos integrantes desaparecidos y poder equilibrar y normalizar a partir de 1982 los campeonatos y calendarios, se llegaba a nuestra ciudad para disputar la «1ra. Vta. de Ayacucho» con la organización del Club Defensores, Independiente y Escudería “Hipólito Aguado” en el semipermante de casí 31km.

Se disputaron dos series clasificatorias la 1ra. ganada por Tony Aventín, seguido por Carlos Nani con el Chevrolet y los «Hnos. Suárez» con Dodge al igual que el ganador, la 2da. serie era para Miguel Atauri, seguido por Emilio Satriano y Roberto Mouras, se repetía el podio de marcas.

Llegaba la final y la partida era por parejas, como era costumbre en la epoca, así fue la partida Atauri / Satriano, «Tony» Aventín / Mouras, Carlos Nani / Hermanos Suárez, Castellano / Doumic y el resto, desde la partida «Tony» Aventin mostró sus intenciones de salir a buscar la punta y por tiempos ser el líder de la competencia, pero Roberto Mouras no quería permitirlo y antes de finalizar el giro ya lo superaba para relegarlo al segundo lugar, mientras Satriano se alejaba de Atauri e intentaba ser protagonista, además de querer tomper la racha de 4 abandonos consecutivos todos en punta, el clasificador al termino de la primera vta. era Mouras, «Tony» Aventin, Satriano, Atauri, los «Hos. Suárez», Nani, Castellano y el resto, en la segunda vuelta problemas en la Dodge de Mouras, pierde rendimiento, el nuevo líder es Aventín y Mouras pasa a ser cuarto.

En la fatídica 3ra. vuelta, Miguel Atauri sufre el reventón del neumático delantero derecho, en la recta de la Ruta 29, el auto sin control primero sobre la bánquina por mas de 500 metros, para luego encarar al sector de publico y llevarse por delante a 10 personas, de las cuales dos fallecieron inmediatamente y otras heridas de gravedad, nuevamente el TC estaba de luto, pero la carrera no se paro, algunos aludieron problemas de comunicación, otros que de haberla para e informar de la magnnitud del accidente los curiosos podían causar mas caos, la cierto es que la competencia siguió.

Al finalizar la vuelta el marcador con tres vtas. ganaba «Tony» Aventín, seguido por Satriano, Oscar Aventín (nuevo tercero), Castellano, los «Hnos. Suárez», Doumic, Nani, Rodríguez y el resto. En la cuarta vuelta, el “Tolo” Doumic en plena recta principal, también sufrió el reventón de un neumático, que lo hizo volcar de manera espectacular, dando varios tumbos pero sin que lamentar victimas, ni heridos, lo que hizo el replanteo de las autoridades para finalizar con cinco vueltas la competencia.

Las dos ultimas vueltas no hubo mayores novedades en el clasificador, esta fue la primera y única vez que se corrió en el semipermanete de Ayacucho, este mini torneo trajo muchas polémicas y con esta abrupta finalización de la competencia y entregar puntaje completo, que lo daba como ganador a «Tony» Aventin con todos los puntos, lo que no entendía Mouras, por lo cual el día martes presento una apelación que desestimo la ACTC, con los reglamentos en la mano Mouras se presentó en la justicia civil, pasaron los años y nunca se llego a un veredicto y tampoco la ACTC resolvió el resultado del «petit» Torneo.

Este fue el clasificador:

Pos. Piloto – Auto – Tiempo/Dif.

1º «Tony» Aventín – Dodge 41m 54s 41/00

2º Emilio Satriano – Chevrolet a 22s 98/00

3º Oscar Aventín – Dodge a 26s 6/00

4º Oscar Castellano – Dodge a 27s 59/00

5º “Hnos. Suárez” – Dodge a 32s 86/00

6º Carlos Nani – Chevrolet a 43s 96/00

7º Orlando Rodríguez – Dodge a 1m 11s 41/00

8º Roberto Mouras – Dodge a 1m 15s 74/00

9º Osvaldo Sasso – Ford a 1m 25s 55/00

10º Fernando Herraiz – Chevrolet a 1m 42s 79/00

El promedio del ganador fue de 228km 364 metros x hora.

El récord de vueltas para «Tony» Aventín con 8m 2s a 231km 299 metros x hora, logrado en la 3ra. Vta.

N. de la R; Fuente Fierrosclasicos.com

Fotos; De Alejandro García, propias y ACTC.

VIDEO TC Ayacucho 1981 – Torneo Lizeviche-Galindez