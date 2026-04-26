Tandil – Una conductora choco a los vehículos estacionados en tres cuadras

Una madrugada de caos vivieron los vecinos de la zona de calle Pinto al 1200, cuando una conductora a bordo de un Citroën C3 blanco protagonizó una seguidilla de colisiones a lo largo de tres cuadras. El episodio, que comenzó en los primeros minutos del jueves, terminó abruptamente en la intersección con Montiel, donde el vehículo sufrió una rotura mecánica que le impidió seguir avanzando.

Alertados por el estruendo de los impactos, los vecinos dieron aviso a la policía. Efectivos de la Comisaría Primera y de Centinela en Territorio interceptaron a la mujer, de 57 años, quien realizaba maniobras sumamente arriesgadas.

Afortunadamente, no se registraron lesionados ni en el vehículo causante ni entre terceros.

Se constató que el auto circulaba sin el seguro obligatorio, motivo por el cual se ordenó su secuestro inmediato.

Debido a demoras logísticas, el auto permaneció obstruyendo el tránsito durante toda la madrugada y parte de la mañana del viernes, hasta que finalmente fue remolcado por la grúa municipal.

N. de la R; fuente Diario Digital Dolores.