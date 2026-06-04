Tandil – Un profesor del Colegio «San José» sufrió una fractura de mandíbula tras ser agredido por un alumno

Un profesor de música del Colegio San José sufrió una fractura de mandíbula tras ser agredido por un alumno de sexto año durante una discusión ocurrida en el aula.

Según trascendió, el conflicto se habría originado luego de que un teléfono celular resultara dañado durante una actividad grupal. La situación escaló hasta derivar en la agresión física al docente, quien permanece internado.

Ante lo ocurrido, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) de Tandil convocó a un paro distrital y movilización para este miércoles 3 de junio, reclamando mayores condiciones de seguridad y respeto para quienes trabajan en las instituciones educativas.

La concentración será a las 10:00 en la Plaza del Tanque.

Fuente: Diario LA NACIÓN.