Tandil tendrá 6.232 participantes en los Juegos Bonaerenses 2026 y alcanzó un récord de inscriptos en Cultura

El pasado 25 de mayo cerró la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2026 y Tandil contará este año con un total de 6.232 participantes entre las disciplinas deportivas y culturales, una cifra superior a la registrada en la edición 2025, cuando se habían anotado 5.734 personas.

En el área de Deportes, Tandil tendrá 6.060 participantes: 4.552 chicas y chicos en categorías juveniles y 1.508 adultos mayores. En tanto, en Cultura se registraron 172 inscriptos, con 107 participantes juveniles y 65 adultos mayores, alcanzando un récord histórico para la ciudad en esa disciplina.

Tandil integra la Región XVI junto a los municipios de Ayacucho, Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Mar Chiquita y Necochea. Una vez más, el distrito tandilense fue el de mayor cantidad de inscriptos de la región, seguido por General Pueyrredón con 4.940 participantes, Necochea con 3.573 y Ayacucho con 3.374.

A partir de junio comenzará la etapa local de competencia, en la que todos los participantes buscarán avanzar a las instancias regionales e interregionales, previstas entre agosto y septiembre. Quienes logren superar esas fases accederán a la final provincial, que se desarrollará en Mar del Plata durante octubre.

En la edición 2025, Tandil tuvo una destacada actuación en la final provincial, con 390 representantes clasificados y un total de 18 medallas obtenidas: 9 de oro, 3 de plata y 6 de bronce. Ese desempeño permitió a la ciudad ubicarse en el puesto 22° del medallero general entre los 135 municipios participantes.