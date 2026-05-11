Tandil – Prevención de la pediculosis: la importancia del control familiar y del uso de productos seguros

La pediculosis continúa siendo una de las afecciones más frecuentes en niños y adolescentes, especialmente en ámbitos de convivencia como escuelas y colonias de vacaciones. Frente a este escenario, nunca existen “soluciones mágicas”: la prevención y el tratamiento requieren constancia, control y el uso de productos adecuados. La Dra. Gabriela Benítez –dermatóloga pediátrica del Hospital de Niños “Dr. Debilio Blanco Villegas”- explicó algunas cuestiones claves a tener en cuenta. “Las fórmulas mágicas no existen. A la pediculosis se la combate con prevención y tratamiento que requieren constancia en el control regular y el uso de productos adecuados”, sostiene. El piojo es un parásito hematófago exclusivo del ser humano y afecta no solo a niños, sino también a adolescentes y adultos mayores”. Su tratamiento efectivo combina dos pilares fundamentales: la aplicación de productos farmacológicos autorizados y el control mecánico diario mediante el uso del peine fino. “El adulto debe revisar el cuero cabelludo cada 2 ó 3 días y realizar la extracción de liendres con el cabello húmedo, no completamente mojado. Muchas veces se recomienda pasar el peine fino con la loción de enjuague colocada, antes de retirarla”, explicó.

La dermatóloga indicó además que, en casos de cabello grueso, puede utilizarse previamente un “peine caspero” y luego el peine fino para mejorar la extracción de liendres (huevo del piojo).



Productos seguros y autorizados



Benítez advirtió sobre la importancia de utilizar únicamente productos provenientes de laboratorios habilitados y que cumplan con las normativas vigentes.

“Está prohibido el uso de alcohol en estos tratamientos. El cuero cabelludo es una superficie que absorbe sustancias y podemos producir una alta toxicidad”. Asimismo, subrayó que los productos deben indicar claramente sus componentes y recomendó leer detenidamente las etiquetas. “Si el producto no dice lo que contiene, no debe comprarse”, ratificó.

Entre los principios activos autorizados mencionó la ivermectina y la permetrina, en formulaciones simples y seguras, sin alcohol ni parabenos. El tratamiento debe repetirse a los 15 días para completar el control de la infestación.

Prevención y responsabilidad familiar

La especialista insistió, sobre todo, en que la principal responsabilidad del control de la pediculosis debe desarrollarse en el ámbito familiar. “La escuela puede informar cuando hay una infestación importante pero la revisión periódica corresponde a los adultos en el hogar”, afirmó.

Entre las principales medidas preventivas recomendó revisar el cabello regularmente, pasar el peine fino cada 2 ó 3 días, evitar el contacto cabeza con cabeza, no compartir gorras, peines ni cepillos, retirar los cabellos acumulados en peines y cepillos y cambiar con frecuencia las sábanas y ropa de cama.

“En pediculosis no existen soluciones mágicas: la constancia en la revisión y el tratamiento es la herramienta más efectiva para prevenir su propagación”, reiteró la especialista.

–Dirección Comunicación y Prensa / Municipio de Tandil