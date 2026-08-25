Tandil obtuvo el máximo puntaje en el Índice de Transparencia Fiscal Municipal de la Provincia

El Municipio de Tandil alcanzó los 100 puntos, el máximo posible, en el Índice de Transparencia Fiscal Municipal elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP), que evaluó la información presupuestaria y fiscal publicada en los sitios web oficiales de los municipios bonaerenses.

El resultado ubica a Tandil dentro del grupo de 65 municipios que alcanzaron un cumplimiento estricto de los criterios establecidos por el relevamiento, sobre un total de 135 municipios de la provincia.

De esta manera, el distrito se encuentra entre las administraciones municipales que, según el informe, presentan el mayor nivel de disponibilidad, actualización y accesibilidad de la información vinculada con sus cuentas públicas.

El informe corresponde al relevamiento realizado entre el 1 y el 8 de mayo de 2026, tomando como referencia la información disponible en los sitios web oficiales de los municipios y, particularmente, los datos correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2026.

La ASAP realiza este monitoreo de manera semestral con el objetivo de evaluar la difusión de las cuentas públicas y facilitar el seguimiento y control ciudadano de la información fiscal y presupuestaria.



Tandil, entre los municipios con cumplimiento estricto

La medición contempla distintos aspectos de la información que los gobiernos locales ponen a disposición de la ciudadanía.

Para construir el índice se consideran la publicación del Presupuesto 2026, la situación económico-financiera, la ejecución presupuestaria trimestral de recursos y gastos, la ejecución de gastos por finalidad y función, el stock de deuda pública y la facilidad de acceso a esa información desde los sitios web oficiales.

Sobre un máximo de 100 puntos, Tandil obtuvo el puntaje completo. El mismo resultado fue alcanzado por otros 64 municipios, entre ellos distritos como General Pueyrredón, La Plata, Lanús, La Matanza, San Isidro, San Miguel, Necochea, Pergamino, Junín, Tres Arroyos, Balcarce, Benito Juárez, Rauch y Trenque Lauquen.

En el escalón siguiente aparecen apenas cinco municipios con un nivel alto de cumplimiento, con puntajes inferiores a 100: Brandsen, con 95; Azul, con 93; Arrecifes, con 90; Coronel de Marina Leonardo Rosales, con 81; y Colón, con 80.

El informe también muestra diferencias significativas entre los municipios bonaerenses. Mientras 70 distritos —el 52% de los relevados— alcanzaron niveles estricto o alto, otros 18 se ubicaron en el nivel medio, 26 en el nivel bajo o regular y 21 en el nivel de nula exposición de datos. En conjunto, el 35% de los municipios se ubicó en los dos niveles más bajos de transparencia.

Qué evalúa el índice

La metodología desarrollada por ASAP asigna hasta 100 puntos a partir de la información publicada por cada municipio. El presupuesto representa hasta 30 puntos; la situación económico-financiera, hasta 35; la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, 10; la ejecución de gastos según finalidad y función, 10; el stock de deuda pública, 10; y la facilidad de acceso a la información en el sitio web, otros 5 puntos.

En relación con la información relevada, ASAP señala que 126 de los 135 municipios bonaerenses presentan un acceso sencillo a la información presupuestaria y/o financiera en sus páginas oficiales. Sin embargo, existen diferencias en cuanto al nivel de actualización y a la cantidad de información disponible.

En el caso del Presupuesto 2026, 77 municipios publicaban tanto la apertura de recursos como la de gastos, uno lo hacía parcialmente y 57 no exhibían información sobre el presupuesto vigente en sus sitios web. En cuanto a la situación económico-financiera, 75 municipios contaban con información correspondiente al primer trimestre de 2026, mientras que 22 no publicaban esos datos en sus páginas oficiales.

Respecto de la ejecución presupuestaria trimestral, 73 municipios difundían información sin rezago correspondiente al primer trimestre de 2026 y 54 no publicaban la ejecución de recursos y gastos. En tanto, 74 distritos informaban la ejecución de gastos según finalidad y función y 55 no brindaban esa información. En materia de deuda pública, 71 municipios publicaban datos actualizados al primer trimestre y 56 no exhibían información sobre endeudamiento.

Una tendencia de mejora en la provincia

La ASAP destaca que la cantidad de municipios que alcanzan el máximo nivel de transparencia viene aumentando de manera significativa. Según el informe, en el primer relevamiento realizado en 2019 apenas dos municipios alcanzaban el cumplimiento estricto, mientras que en esta medición son 65 los que obtuvieron los 100 puntos.

A su vez, el organismo señala que, respecto del relevamiento anterior, 20 municipios mejoraron su calificación, de los cuales 11 ingresaron a los grupos de cumplimiento estricto o alto. En sentido contrario, 23 jurisdicciones registraron una desmejora. Para el conjunto de los municipios bonaerenses, el puntaje alcanzado representa casi el 65% del máximo posible.

En este contexto, el resultado obtenido por Tandil lo posiciona entre los municipios que cumplen integralmente con los parámetros de transparencia fiscal establecidos por la metodología de ASAP, a partir de la información disponible para la ciudadanía a través de los canales oficiales.

–Dirección Comunicación y Prensa / Municipio de Tandil