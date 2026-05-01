Tandil – Lunghi gestionó ante la CAF financiamiento para el Biodigestor

El intendente Miguel Lunghi mantuvo este jueves una reunión de trabajo con el vicepresidente de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Christian Asinelli, con el objetivo de gestionar alternativas de financiamiento para la construcción del biodigestor impulsado por el Municipio de Tandil y La Usina.

El encuentro se realizó en la sede del organismo en la Ciudad de Buenos Aires y contó también con la participación del presidente de la Usina, Oscar Teruggi, y de los secretarios de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse; de Economía y Finanzas, Raúl Moyano; y de Servicios Urbanos, Claudio Fuentes. Por parte de la CAF, Asinelli estuvo acompañado por integrantes de su directorio.

Durante la reunión, el jefe comunal y su equipo presentaron los detalles del proyecto de la futura Planta de Biogás, una iniciativa estratégica promovida por el Municipio de Tandil, en articulación con la Usina Municipal, que forma parte del Polo Ambiental y que permitirá generar energía eléctrica a partir del tratamiento de residuos orgánicos mediante un biodigestor.

El proyecto es el resultado de varios años de planificación y trabajo conjunto, y fue seleccionado en la convocatoria de CAMMESA (Ronda 2) para la generación de un megavatio hora. Desde entonces, el Municipio viene impulsando activamente la búsqueda de financiamiento para su concreción, considerando el impacto que tendría en términos de sustentabilidad ambiental, tratamiento de residuos y generación de energía.

En ese marco, las autoridades de la CAF elogiaron el proyecto a la vez que explicaron las condiciones actuales de acceso al crédito y señalaron que no existen en la actualidad líneas de financiamiento disponibles para obras del sector público en gobiernos locales del territorio bonaerense, aun tratándose de créditos que deben ser devueltos

Asimismo, indicaron que las alternativas vigentes podrían canalizarse a través de empresas privadas o grupos de empresas, en función de las restricciones derivadas de la falta de avales por parte del Gobierno Nacional.

A partir de este escenario, el intendente encomendó al presidente de la Usina avanzar en la identificación de firmas locales que pudieran estar interesadas en participar del proyecto.

Desde el Municipio se lamentó esta situación, ya que limita la posibilidad de avanzar en iniciativas clave para la ciudad y, en particular, inviabiliza otros proyectos presentados ante el organismo, como el de una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales, considerado fundamental para acompañar el crecimiento de Tandil.

Al finalizar el encuentro, Lunghi agradeció la recepción de las autoridades del organismo y destacó la importancia de seguir explorando alternativas que permitan concretar el biodigestor, una obra estratégica que posicionaría a Tandil como una ciudad pionera en la implementación de este tipo de tecnología en el país.

En relación al financiamiento al Estado municipal

Desde la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe se mostraron predispuestos a analizar la posibilidad de otorgar financiamiento para la elaboración y redacción de proyectos, un paso inicial y fundamental para el desarrollo de distintas obras estructurales que Tandil debe llevar adelante, especialmente en materia de infraestructura hidráulica.

La CAF es un organismo financiero internacional que promueve el desarrollo sostenible y la integración regional a través del financiamiento de proyectos de infraestructura, ambiente y desarrollo productivo en América Latina y el Caribe. El vínculo con Tandil se da en el marco de la participación del Municipio en la Red de Mercociudades, un espacio de cooperación entre gobiernos locales que impulsa el intercambio de experiencias y la articulación de políticas públicas a escala regional.