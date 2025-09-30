Tandil – La Escuela Sábato convoca a profesores de Educación Física

La Dirección de la Escuela Nacional Ernesto Sábato, conforme a la Resolución de Rectorado Nº 096/08, convoca a interesados en desempeñarse como Profesor(a) Suplente en el Nivel Secundario en el espacio curricular EDUCACIÓN FÍSICA (Espacio de Tronco Común) con una carga horaria de dos horas semanales por división. La vigencia del Orden de Mérito de la Selección es de un año y se utilizará para cubrir suplencias o vacancias que puedan surgir en los distintos años del Nivel Secundario.

Los interesados deberán poseer título de Profesor(a) o tramo de formación docente y presentar Currículum Vitae hasta el 30/09/2025 inclusive. La inscripción será mediante Formulario de Google Drive, donde deberán completar sus datos personales y adjuntar su CV (en formato pdf), denominando el archivo adjunto como Apellido-ED.FÍSICA. Enlace de Inscripción: https://forms.gle/z6bsbgKWcFwrkc9f9

En el siguiente enlace podrán consultar el Proyecto Educativo Institucional: https://sabato.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2024/03/PEI-PCI-Febrero2022.pdf

Para consultas por días y horarios, comunicarse vía correo electrónico a: secretariaenes@sabato.unicen.edu.ar