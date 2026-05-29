Tandil fue seleccionada por CIPPEC para un programa sobre eficiencia regulatoria y clima de negocios

El Municipio de Tandil fue seleccionado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) para formar parte de un proyecto orientado a mejorar la eficiencia regulatoria y fortalecer el clima de negocios en ciudades argentinas, una iniciativa que cuenta con financiamiento de Estados Unidos a través del programa regional “Avanzando las libertades económicas en América Latina”.

Tandil integrará el grupo de ciudades analizadas junto a Salta, Córdoba y Rosario, en un esquema en el que las otras jurisdicciones participantes son capitales provinciales o grandes centros urbanos, lo que posiciona a la ciudad como un caso destacado dentro del estudio comparado que llevará adelante la organización.

La propuesta tiene como objetivo acompañar y profundizar los procesos de modernización administrativa impulsados por el Municipio, especialmente aquellos vinculados a la agilización de trámites y circuitos internos relacionados con habilitaciones comerciales y empresariales, permisos de obra y herramientas orientadas a fortalecer el clima de negocios y la atracción de inversiones en la ciudad.

De acuerdo a la propuesta presentada por CIPPEC, el trabajo buscará identificar barreras administrativas, analizar procedimientos y generar recomendaciones concretas para mejorar la eficiencia regulatoria a nivel local, promoviendo reglas más claras, previsibilidad y procesos más ágiles para el desarrollo de actividades económicas.

La iniciativa impulsada desde la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, contempla distintas etapas de trabajo que incluirán entrevistas y espacios de participación con entidades empresariales e instituciones locales, el relevamiento y análisis del estado de situación actual y, posteriormente, la elaboración y presentación de una hoja de ruta con propuestas concretas para implementar en el corto, mediano y largo plazo.

Además del análisis técnico y normativo, el proyecto prevé instancias de articulación público-privada y la incorporación de experiencias desarrolladas en otras ciudades de América Latina que avanzaron en procesos de digitalización, simplificación administrativa y mejora de servicios vinculados a la actividad productiva.

Desde CIPPEC destacaron que las ciudades tienen un rol estratégico en la generación de condiciones favorables para la inversión y el desarrollo económico, especialmente por ser el primer nivel de interacción entre el sector privado y el Estado.