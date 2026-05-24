Tandil fue sede de una nueva jornada de “La Noche de las Ideas” con eje en juventudes y sustentabilidad

La Casa de las Juventudes fue escenario de una de las actividades locales de “La Noche de las Ideas 2026” coordinada por el Municipio de Tandil, el ciclo internacional impulsado por el Institut français d’Argentine (IFA) y el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, que este año celebra su décima edición en Argentina.

La propuesta, auspiciada por el Municipio de Tandil e impulsada desde el área de Internacionales, se desarrolló bajo el eje “Abriendo caminos con las juventudes tandilenses para un territorio sustentable en el tiempo” y reunió a jóvenes, estudiantes y referentes de distintos proyectos ambientales y comunitarios de la ciudad en un espacio de intercambio y reflexión sobre sustentabilidad, participación y construcción colectiva.

Durante el encuentro, realizado en la sede de la Casa de las Juventudes de 11 de Septiembre 1538, los participantes compartieron experiencias vinculadas al cuidado ambiental, el compostaje, la regeneración de flora nativa y el fortalecimiento de redes comunitarias.

La dinámica de la jornada estuvo orientada al diálogo y la puesta en común de aprendizajes, desafíos y procesos de trabajo.

Entre las preguntas disparadoras se abordaron aspectos como el origen de cada iniciativa, la relación entre los proyectos y la sostenibilidad ambiental, las formas de organización para llevar adelante las propuestas y las principales enseñanzas surgidas a partir de cada experiencia.

Entre los proyectos participantes estuvieron “Ka’a Inimbo by Compostec 3.0” y “Ka’a pire by Compostec 3.0”, desarrollados por estudiantes de la Tecnicatura 3; “Boticario de las plantas nativas silvestres”; “Germinando Vida Nativa” y “Red Nativa, cultivando comunidad”, vinculados a acciones de concientización ambiental, producción sustentable y promoción de especies nativas.

La actividad de este miércoles formó parte de la programación local de “La Noche de las Ideas”, organizada en Tandil de manera conjunta por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Alianza Francesa de Tandil y el Municipio de Tandil.

La participación de Tandil vuelve a ubicar a la ciudad dentro del circuito oficial de este evento cultural internacional, siendo además la única ciudad intermedia del país incluida en la programación 2026. El año pasado, la experiencia local tuvo una importante convocatoria y participación de vecinos, estudiantes y referentes institucionales.

En esta edición aniversario, 30 referentes de Francia y Argentina participan de charlas, exposiciones y performances artísticas orientadas a promover el intercambio de ideas y el debate sobre los principales desafíos contemporáneos.

Además de Tandil, la programación nacional incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires —los días 22 y 23 de mayo en el Teatro Colón— y en otras ciudades como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, La Plata, Pinamar, Mar del Plata y Jujuy, todas con entrada libre y gratuita.