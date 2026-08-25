Tandil – «El Rower Hombre de Piedra», hizo honor a su nombre / Clasificaciones oficiales

Pablo Bien y Gabriela Carena se impusieron en una prueba durísima, que combinó el habitual imponente paisaje de las Sierras en una jornada fría y con fuertes vientos como protagonistas. Comenzó la cuenta regresiva hacia el trigésimo aniversario del duatlón más importante y con más historia del Continente.

El bahiense Pablo Bien y la riocuartense Gabriela Carena son los nuevos monarcas del Rower Hombre de Piedra. La vigésimo novena edición de la prueba organizada por la Empresa ISSports y Atletas de Piedra en la ciudad de Tandil coronó en la Larga Distancia al bonaerense y a la cordobesa tras 14 kilómetros de pedestrismo (divididos en tramos de 8k y 6k) y 50 kilómetros de ciclismo, en el marco del Campeonato Argentino de Duatlón Sin Drafting de la Federación Argentina de Triatlón.

El duatlón más importante y con más historia del Continente estuvo marcado por fuertes vientos, que hicieron redoblar el esfuerzo de los deportistas, en una carrera que es un desafío único y queda en un sitial bien importante en su trayectoria. Fueron 200 metros, los últimos 200 metros. En subida, la que une el arco de entrada a la Villa Don Bosco al arco de llegada. Eso fue lo que separó a Pablo Bien de Mateo Bustos Pecaut, en uno de los finales más espectaculares que se recuerden en el Hombre de Piedra.

El bahiense Bien se hizo fuerte en la loma y, con 2:13:14, ganó por segunda vez en Tandil. Segundo fue Bustos Pecaut con 2:13:42 y tercero arribó el quilmeño Gabriel Guaragna (2:14:33) Alan Ibañez, del Grupo Time, se adjudicó la primera edición de la Copa Toyota Uzcudun al ser el mejor representante de Tandil en la ubicación general. El joven de 21 años finalizó décimo con registro de 2 horas, 23 minutos y 10 segundos.

Entre las damas, Gabriela Carena dominó en todo momento y cruzó la meta en 2 horas, 33 minutos y 28 segundos, repitiendo el éxito de 2023. Completaron el podio Yanina Minaglia (Escobar, 2:38:16) y Natalia Albornoz (Viedma, 2:46:51) La organización hizo entrega de una plaqueta a la joven Federica Carletto, integrante de la Selección Argentina, por su destacado presente y promisorio futuro en el deporte.

La modalidad Sprint (3k pedestres, 20k ciclismo y 3k carrera a pie) vio vencedores a la merlense Lucila Merlo (1:07:48) y al lomense Santiago Buntalyk Caviglia (1:00:22)

Las postas -de 2 integrantes, uno pedaleando y el otro corriendo- debutaron en el Hombre de Piedra. En Larga Distancia ganaron los santafesinos del Club Café Federico Demartini y Manuela Del Sastre (Santa Fe) con 3:03:49, mientras que en Sprint triunfaron Vanesa Giménez y Natalia Paniale (El Palomar) en 1:35:49.

La primera edición de la Copa Toyota Uzcudun fue para el joven Alan Ibañez (PH @myffotografia)

Son sponsors del Hombre de Piedra Rower, Life Seguros, OSDE, Michelob Ultra, Cagnoli, Full Sport, Villamanaos, Mervicklab, Taragüí, Celibrand, Matarazzo, Toyota Uzcudun y Golden Fruit.

www.issports.com.ar

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RESULTADOS GENERALES

(clasificación por categorías en www.okeventos.com.ar )

LARGA DISTANCIA – GENERAL DAMAS

1) Gabriela Carena (Río Cuarto) 2:33:28

2) Yanina Minaglia (Escobar) 2:38:16

3) Natalia Albornoz (Viedma) 2:46:51

4) Milena Dotta (CABA) 2:51:26

5) Manuela Berardi (Bahía Blanca) 2:51:27

LARGA DISTANCIA – GENERAL CABALLEROS

1) Pablo Bien (Bahía Blanca) 2:13:14

2) Mateo Bustos Pecaut (Laprida) 2:13:42

3) Gabriel Guaragna (Quilmes) 2:14:33

4) Guillermo García (Bariloche) 2:15:49

5) Santiago Boxler (Santa Fe) 2:17:03

SPRINT – GENERAL DAMAS

1) Lucila Merlo (Merlo) 1:07:48

2) Maricela Cuello (El Palomar) 1:10:19

3) Clarisse Bermudez (Uruguay) 1:11:12

4) María Scioli (Mar del Plata) 1:11:57

5) Nayla Lores (Mar del Plata) 1:12:05

SPRINT – GENERAL CABALLEROS

1) Santiago Buntalyk Caviglia (Lomas de Zamora) 1:00:22

2) Nahuel Vargas (Ciudad Jardín) 1:01:00

3) Maximiliano Guillin (Longchamps) 1:02:03

4) Florian Muñoz (Mar del Plata) 1:03:45

5) Bernardo Ugarte (Rauch) 1:04:09

LUCILA MERLO – Ganadora Sprint https://youtu.be/bQmBBotncB4 SANTIAGO BUNTALYK – Ganador Sprint

https://youtu.be/RGVh1lnZYbM