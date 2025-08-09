Tandil – El programa municipal “Primeros pasos para el empleo” tuvo su primera jornada

Con una jornada práctica y personalizada realizada el pasado miércoles 6 de Agosto en la Escuela de Talentos, el Municipio de Tandil puso en marcha el nuevo programa “Primeros pasos para el empleo”, una iniciativa orientada a brindar herramientas concretas para la búsqueda laboral y acompañar a personas que estén iniciando su camino en el mercado de trabajo.

Durante la capacitación, cada participante trabajó con una notebook provista por la institución, lo que permitió que pudieran elaborar su propio currículum vitae, recibir consejos personalizados sobre cómo presentarse en entrevistas, conocer estrategias para buscar trabajo en Tandil y acceder a recursos útiles para organizar su perfil laboral.

“Pudimos llevar adelante una capacitación muy completa y personalizada, lo que permitió que cada participante pudiera aplicar las enseñanzas en el momento en tiempo real”, destacaron desde la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, área impulsora del programa.

Esta propuesta forma parte de una política pública que busca fortalecer las capacidades de empleabilidad en la ciudad, acompañar trayectorias laborales incipientes y generar oportunidades reales de inclusión en el mundo del trabajo.

El ciclo se repetirá el primer miércoles de cada mes, de 12 a 15 horas, siempre en la Escuela de Talentos.

La propuesta es gratuita, con cupos limitados e inscripción previa a través del siguiente formulario:

Los próximos encuentros volverán a abordar temas como:

  • Cómo armar un CV atractivo y claro
  • Qué buscan las empresas en una entrevista
  • Lenguaje corporal y presentación personal
  • Estrategias para buscar empleo en Tandil
  • Plataformas y redes para encontrar ofertas laborales

