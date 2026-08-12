Tandil – El Municipio y la Usina avanzan con la instalación de más de 1.000 nuevas luminarias LED

El Municipio de Tandil y la Usina continúan avanzando con una importante intervención de renovación, refuerzo y ampliación del alumbrado público en diferentes sectores de la ciudad, que contempla la instalación de 1.036 nuevos artefactos con tecnología LED. Hasta el momento ya se completó la colocación de 685 luminarias, mientras continúan las tareas previstas para alcanzar distintos barrios.

Los trabajos se desarrollan en el marco del acuerdo de accionistas y comprenden tanto la renovación de artefactos de sodio por led, como la incorporación de nuevos puntos lumínicos, de acuerdo con las características y necesidades de cada sector.

Entre las intervenciones ya completadas se encuentran las avenidas Estrada, Calihué, Taborín, Don Bosco, Pedersen y Jujuy, Chienno, Salta, pasaje Eandy, Baudrix, Fuschini, Pabón, Giaconi, M. Galfré, Dante Alighieri, La Pastora, Palacios, Paseo de los Niños, Paseo de los Abuelos, Labardén, Jurado y Muñiz.

En total, en esta primera parte de la intervención se instalaron 685 artefactos LED, de los cuales 400 corresponden a luminarias de 80 watts y 285 a equipos de 120 watts.

El programa continuará con la colocación de otras 351 luminarias LED, con intervenciones previstas sobre Segundo Sombra, Chapaleofú y en la segunda etapa de la zona del Golf, que comprende Esquerdo, Ruta Nacional 226, Las Margaritas y Linstow, además del sector de av. Lunghi, Azucena, Santa Cruz y Chapeaurouge.

Estas obras, junto con otras intervenciones que el Municipio y la Usina desarrollan de manera conjunta, forman parte de una política sostenida de modernización del alumbrado público, orientada a mejorar la calidad del servicio, ampliar la cobertura y optimizar el consumo energético en distintos barrios de la ciudad.

La incorporación de tecnología LED permite mejorar las condiciones de iluminación de calles, avenidas y espacios de circulación y, al mismo tiempo, avanzar hacia un sistema de alumbrado público más moderno y eficiente, acompañando el crecimiento de distintos sectores urbanos.