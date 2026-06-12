Tandil – El Municipio presentó ante concejales un proyecto para incorporar sistemas automáticos de control de infracciones

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, presentó ante concejales de distintos bloques los alcances de un proyecto que propone incorporar sistemas automáticos para el control de infracciones de tránsito, en el marco de una estrategia integral orientada a mejorar la seguridad vial y avanzar en la modernización de los procesos de fiscalización.

Durante el encuentro, se expusieron los fundamentos técnicos, estadísticos y conceptuales de la iniciativa, que contempla la utilización de dispositivos automáticos de control, herramientas de inteligencia artificial para el análisis de imágenes y plataformas digitales para la gestión integral de las infracciones.

Desde el Municipio explicaron que la propuesta surge a partir de la necesidad de dar respuesta a niveles sostenidos de siniestralidad vial, de desalentar las conductas humanas potencialmente peligrosas, y de fortalecer las capacidades de control mediante el aprovechamiento de nuevas tecnologías.

La presentación estuvo encabezada por la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, el subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibáñez, y el responsable del Área de Planificación de la Movilidad Urbana de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, Diego Riva. Participaron los concejales María Luján Fiego, Nadia Cisneros, Clara Ardura, Juan Salceda, Maridé Condino, y Andrea Pezzi, los secretarios de los concejales Marcelo Valle y Noelia Domenighini, y Carlos Castilla de la ONG Usuarios Viales.

La intención de las autoridades de la Secretaría de Protección Ciudadana fue presentar información de primera mano y los datos obtenidos con los trabajos de relevamiento que se concretaron en los últimos meses, a los concejales que tratarán el tema en el Honorable Concejo Deliberante próximamente.

Entre los aspectos presentados se destacó el trabajo realizado por el Observatorio Vial local, que registra un promedio de tres siniestros viales diarios y cuenta con mapas de calor que permiten identificar los sectores de mayor concentración de incidentes.

Asimismo, se compartieron los resultados de mediciones efectuadas mediante software de análisis de video con aplicación de Inteligencia Artificial sobre registros generados por las cámaras del Centro de Monitoreo en ocho puntos diferentes de la ciudad. Esos relevamientos, efectuados durante días hábiles y en dos franjas horarias, permitieron detectar niveles significativos de exceso de velocidad, con un 27,5% de excesos entre 16.985 vehículos medidos, aportando información objetiva para la definición de futuras intervenciones.

La propuesta prevé una implementación gradual, comenzando por intersecciones y corredores identificados como críticos desde el punto de vista de la seguridad vial. El sistema incorpora distintas instancias de validación técnica y legal, garantizando la trazabilidad de cada actuación desde la detección de la infracción hasta su eventual resolución administrativa o judicial, ya que abarca la digitalización de todo el sistema, incluyendo la confección de actas por parte de los inspectores de tránsito y los procedimientos administrativos y judiciales.

Además, contempla la creación de herramientas digitales para que los ciudadanos puedan consultar evidencias, realizar descargos y gestionar trámites vinculados a infracciones de manera remota.

Durante la exposición se remarcó que el objetivo central del proyecto es promover conductas más seguras en la vía pública, complementar las tareas que actualmente desarrollan los inspectores y generar información confiable para el diseño de políticas públicas vinculadas a la movilidad urbana.

Asimismo, y a pedido de la presidenta de la Comisión de Transporte del Honorable Concejo Deliberante, Luján Fiego, quedó abierta la posibilidad de realizar una próxima reunión de esa comisión en la sede de la Secretaría de Protección Ciudadana. De esta manera, los concejales que no pudieron participar de la presentación tendrán la posibilidad de conocer en detalle los alcances de la iniciativa, acceder a la información técnica expuesta y evacuar consultas antes de su tratamiento legislativo.

En ese sentido, se destacó que la iniciativa debe entenderse como una herramienta integrada a una estrategia más amplia de planificación de la movilidad y la seguridad vial de la ciudad.