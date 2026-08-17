Tandil – El Municipio invita a celebrar el «Día del Árbol» con una jornada en la Chacra El Arraigo

En el marco del Día del Árbol 2026, el Municipio de Tandil invita a participar de una jornada especial en la Chacra El Arraigo, que tendrá como eje la relación entre los árboles, la producción, la biodiversidad y el territorio.

Bajo el lema “El árbol como puente”, la actividad organizada desde Espacio Verde Público del Municipio se realizará el sábado 29 de agosto, de 10 a 12 horas, y permitirá conocer el rol que cumplen los árboles en los sistemas productivos y naturales, su aporte a la protección de las huertas y su importancia para favorecer la presencia de polinizadores.

Durante la jornada, técnicos de INTA, Fe Natural, Alfa Apicultura e Hidroponía Serrana compartirán experiencias y conocimientos vinculados al vínculo entre los árboles, la producción y la biodiversidad, y a la forma en que estos elementos conforman una red de vida que conecta el campo con la ciudad.

La propuesta se desarrollará en la Chacra El Arraigo y está pensada como un espacio de encuentro y aprendizaje para conocer distintas experiencias y poner en valor la importancia de los árboles en el territorio.

Al finalizar la actividad, los participantes compartirán un guiso de lentejas elaborado con productos de la huerta de El Arraigo. Se solicita a quienes asistan llevar sus propios cubiertos para compartir el almuerzo.

La jornada es abierta a la comunidad y se realizará el sábado 29 de agosto, de 10 a 12 horas, en la Chacra El Arraigo. Para consultar cómo llegar, se puede acceder al mapa de ubicación correspondiente en https://maps.app.goo.gl/H4bixtZiZ1VW9Vke7