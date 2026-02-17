Tandil – El Municipio garantiza la continuidad de su política internacional

El Municipio de Tandil dispuso garantizar la continuidad de su política de gestión de proyectos con financiamiento internacional y de vinculación con organismos y redes de ciudades. En ese marco, la Mg. Marcela Petrantonio tendrá a su cargo la coordinación de estas políticas.

La decisión responde a la reestructuración de la Secretaría de Desarrollo Productivo —hoy Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación— que requirió reorganizar las políticas de cooperación y relaciones internacionales de manera transversal a toda la gestión de Gobierno y asegurar la continuidad de los proyectos en ejecución.

Petrantonio, quien se desempeñó como Secretaria de Desarrollo Productivo hasta diciembre de 2025, continuará coordinando los proyectos del gobierno municipal cuyo financiamiento provenga del exterior, tanto aquellos actualmente en marcha como nuevas iniciativas que requieran articulación y gestión internacional.

En los últimos años, Tandil desarrolló una política activa de inserción internacional que permitió acceder a financiamiento externo, consolidar alianzas estratégicas y posicionar a la ciudad en redes de cooperación regional e internacional. La continuidad de esta línea de trabajo resulta central para no interrumpir proyectos en ejecución ni perder oportunidades abiertas.

Entre las acciones que tendrán continuidad se encuentran los programas desarrollados junto a la Fundación Bloomberg y la Red Mundial de Ciudades vinculados a juventudes y acción climática; como Huella Joven. Así como el proyecto de cooperación descentralizada con Francia para el fortalecimiento del sector cuchillero y la Escuela Técnica Felipe Senillosa; la participación en la Red de Mercociudades; y la articulación con FLACMA y organismos de financiamiento regional.

Desde el Gobierno comunal se destacó que “sostener esta política permite consolidar una estrategia de desarrollo basada en la gestión asociada, la búsqueda de recursos externos y la proyección internacional de Tandil”.